"potrošio bih manje"
Musk se osjeća "poprilično glupo" jer je dao toliko novaca za kampanje republikanaca
Najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk u srijedu je rekao da se osjeća „poprilično glupo” što je potrošio gotovo pola milijarde dolara na financiranje kampanja republikanskih kandidata da bi na izborima na sredini mandata održanima početkom studenoga uvjerljivu pobjedu odnijeli demokrati.
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„Osjećam se poprilično glupo jer sam potrošio toliko novaca, a vidio toliko malo. No, možda bi bez toga bilo puno gore”, rekao je Musk u virtualnom javljanju na konferenciju DealBook New York Timesa.
Osnivač SpaceX-a i Tesle je za podršku republikanskim kandidatima izdvojio više od 440 milijuna dolara, a većina njih je izgubila izbore na kojima su demokrati preuzeli kontrolu nad oba doma američkog Kongresa.
„Da mogu vratiti vrijeme, potrošio bih manje novaca”, rekao je prvi svjetski bilijunaš u povijesti, javljajući se iz Kine gdje u pratnji američkog predsjednika Donalda Trumpa sudjeluje na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC).
„To svakako pokazuje da se američki izbori ne vrte samo oko novca”, ustvrdio je Musk.
On je, između ostalog, dao više od 220 milijuna dolara za bivšeg državnog odvjetnika Teksasa Kena Paxtona, republikanca koji je u utrci za Senat u toj saveznoj državi izgubio od 37-godišnjeg demokrata Jamesa Talarica.
Teksas je sjedište nekoliko Muskovih tvrtki, uključujući SpaceX i Teslu, a on tamo gradi ili je izgradio svoje goleme proizvodne pogone, piše France Presse.
Upitan tijekom konferencije dijeli li zabrinutost oko buduće demokratske guvernerke Teksasa Gine Hinojose koja u siječnju treba naslijediti republikanca Grega Abbotta, Musk je ocijenio da će ona biti „prilično umjerena”.
„Ne mislim da je ona guvernerka krajnje ljevice i, prema svemu što sam o njoj čuo, vjerujem da će se stvari u Teksasu dobro odvijati s Ginom kao guvernerkom”, kazao je.
Musk je na istom događaju rekao da ne pripada MAGA-i, Trumpovom neformalnom političkom pokretu nazvanom po njegovom sloganu 'Make America Great Again', prenosi BBC.
„Nisam siguran što MAGA znači. Ako to predstavlja slijepu privrženost politikama Republikanske stranke, onda to ja svakako nisam”, zaključio je.
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