promet zaustavljen
VIDEO / Ukrajinci ponovno pogodili Krimski most
Ukrajinska vojska kasno u srijedu ponovno je pogodila Krimski most, objavile su ruske vlasti na tom okupiranom poluotoku.
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Ukrajina je u noći na utorak raketom Flamingo pogodila taj najduži most u Europi, a Kijev je objavio da je u napadu srušen jedan cijeli cestovni dio prijelaza.
Ruske vlasti tada su priopćile da je cestovni promet preko mosta obustavljen, dok je onaj željeznički na usporednoj trasi nastavljen nakon kratkog prekida.
Guverner okupiranog Krima Sergej Aksjonov kasno u srijedu objavio je da je promet mostom „privremeno zaustavljen nakon još jednog napada”.
Ako su točne ukrajinske procjene da je u ranijem napadu do daljnjega potpuno onemogućen cestovni promet tim prijelazom, nova objava ruskog guvernera odnosi se na željeznicu.
⚡️Russian monitoring channels report a new attack on the Kerch Bridge. The railway section was struck, locals say. No confirmation yet. Waiting for more information. https://t.co/Ct2mZqYOkt— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026
On je na aplikaciji Max napisao da se „šteta trenutačno procjenjuje” te da će „sve informacije biti objavljene kad budu dostupne”, prenosi ruska novinska agencija TASS.
Devetnaest kilometara dug most koji povezuje kopnenu Rusiju s okupiranim poluotokom Krimom, anektiranim 2014. godine, prestižni je infrastrukturni projekt ruskog predsjednika Vladimira Putina. Rusija je cestovni most dovršila 2018. godine, a prijelaz se danas služi i za prebacivanje ruskih postrojbi i opskrbu snaga na jugu Ukrajine.
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