Musk potrošio 458 milijuna dolara na izbore: Kod koga je novac završio?

Objava koju je Elon Musk držao prikvačenom na vrhu svojeg profila na društvenoj mreži X, barem do utorka navečer, sažima njegov stav: Ako demokrati pobijede na međuizborima, a zatim i na predsjedničkim izborima 2028. godine, to bi značilo „kraj demokracije u bilo kojem smislenom značenju te riječi”.