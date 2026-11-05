financiranje kampanja
Musk potrošio 458 milijuna dolara na izbore: Kod koga je novac završio?
Forbes je istražio gdje je završio Muskov novac i na koje je izborne utrke mogao utjecati.
Objava koju je Elon Musk držao prikvačenom na vrhu svojeg profila na društvenoj mreži X, barem do utorka navečer, sažima njegov stav: Ako demokrati pobijede na međuizborima, a zatim i na predsjedničkim izborima 2028. godine, to bi značilo „kraj demokracije u bilo kojem smislenom značenju te riječi”.
Prema njegovu mišljenju, demokrati bi ukinuli filibuster, odnosno mogućnost opstrukcije glasovanja u Senatu, povećali broj sudaca Vrhovnog suda, proširili sastav Senata i uveli politiku otvorenih granica. Musk tvrdi da bi sve te mjere trajno isključile republikance iz vlasti.
U posljednjim danima kampanje najbogatiji čovjek na svijetu svoje je stavove potkrijepio golemim financijskim izdacima, usmjerivši najmanje 458 milijuna dolara u izborne utrke diljem zemlje, prema podacima Saveznog izbornog povjerenstva (FEC) i drugim izvješćima.
To je daleko više od iznosa koji je izdvojio bilo koji drugi donator – najmanje tri puta više od milijarderskog para Uihlein, koji je na drugom mjestu, prema procjenama New York Timesa.
Forbes BiH je istražio gdje je završio Muskov novac i na koje je izborne utrke mogao utjecati.
Pregledom evidencije o financiranju kampanja i drugih izvješća utvrđeno je da je Musk izravno donirao novac najmanje deset političkih organizacija, bilo u svoje ime ili putem povezanih subjekata.
Forbes je zatim analizirao njihove podatke o potrošnji do 2. studenoga kako bi utvrdio koje su kandidate te organizacije financijski podržale.
Musk je također izravno donirao novac kampanjama 23 kandidata. Rezultati predstavljaju svojevrsnu procjenu uspješnosti njegovih političkih ulaganja.
Kandidati u 106 izbornih utrka za Zastupnički dom i Senat imali su Muskovu podršku.
Do srijede oko 2:30 ujutro po istočnoameričkom vremenu, 18 kandidata ostvarilo je pobjedu, svi u izbornim jedinicama u kojima se ionako očekivala pobjeda republikanaca.
Još 44 kandidata izgubila su izbore, dok u preostale 44 utrke pobjednik još nije bio proglašen.
Naravno, ove su godine golemi iznosi novca uloženi u brojne izborne utrke. Prema izvješćima, riječ je o najskupljem izbornom ciklusu u povijesti.
Sama činjenica da je Musk donirao novac organizaciji koja ga je potom potrošila u određenoj izbornoj utrci ne znači nužno da je upravo njegov novac presudno utjecao na njezin ishod.
Ipak, rezultati pokazuju da povrat na Muskovo ulaganje od 458 milijuna dolara nije bio osobito velik, što otvara pitanje koliko novac doista može utjecati na izbore u uvjetima snažnog izbornog vala u korist jedne stranke.
Daleko najveći korisnik Muskove velikodušnosti bio je glavni državni odvjetnik Teksasa Ken Paxton, čiji je mandat obilježen skandalima, a čija je utrka protiv državnog senatora Jamesa Talarica postala jedna od najvažnijih borbi za mjesto u Senatu u ovom izbornom ciklusu.
Evo kako je novac raspoređen.
Musk je 9. rujna donirao 75 milijuna dolara glavnom republikanskom super PAC-u za izbore za Senat, Senate Leadership Fundu (SLF).
Dana 23. rujna uplatio mu je dodatna 83 milijuna dolara, čime je ukupan iznos donacija porastao na 158 milijuna dolara.
U oba slučaja SLF je prebacio odgovarajuće iznose drugom super PAC-u, nazvanom Texas PAC, koji je snažno podržavao Paxtona.
Novac nije donio željeni rezultat
America PAC, Muskova vlastita politička organizacija, potrošila je dodatnih 47 milijuna dolara na tu izbornu utrku.
Paxtona je podržao i treći super PAC, Lone Star Liberty PAC, koji je u kolovozu primio Muskovu donaciju od 10 milijuna dolara.
Ukupno je 215 milijuna Muskovih dolara usmjereno na političko oglašavanje i kampanju od vrata do vrata u Teksasu.
Činilo se da je za Muska ta utrka imala i osobnu dimenziju.
„Talarico će glasovati za to da vaša djeca promijene spol”, objavio je Musk, koji je otac transrodne žene, na društvenoj mreži X dva dana prije izbora.
Međutim, sav taj novac nije donio željeni rezultat.
Talarico je u utorak navečer pobijedio s dvoznamenkastom razlikom, postavši prvi demokrat koji je pobijedio na izborima za Senat u Teksasu od 1988. godine.
Predvodio je demokratske kandidate koji su osvojili položaj guvernera Teksasa, a demokrati bi mogli preuzeti i kontrolu nad zakonodavnim tijelom te savezne države.
„Upravo smo dokazali da sav novac ovoga svijeta ne može pobijediti narod Teksasa”, rekao je Talarico u pobjedničkom govoru.
„Pokazali smo da politika podjela ne može pobijediti politiku ljubavi. Upravo smo poslali poruku svakom milijarderu koji je veliki politički donator, svakom milijarderu koji donira goleme iznose, svakom korumpiranom branitelju ovog disfunkcionalnog političkog sustava – da u ovoj saveznoj državi i u ovoj zemlji vlast pripada narodu.”
"Podatkovni centri u svemiru izgledaju privlačno"
„Podatkovni centri u svemiru trenutačno izgledaju prilično privlačno”, napisao je Musk rano jutros, u svojoj prvoj objavi nakon devet sati.
America PAC, koji se u potpunosti financira Muskovim donacijama u ukupnom iznosu od 216 milijuna dolara, potrošio je novac na najmanje 44 izborne utrke diljem zemlje.
Nakon Teksasa, najveći iznosi, prema podacima Saveznog izbornog povjerenstva (FEC), potrošeni su na potporu republikanskim kandidatima za Senat u Ohiju (9,7 milijuna dolara), Michiganu (9,2 milijuna dolara), Iowi (3,3 milijuna dolara) i Maineu (2,3 milijuna dolara).
Demokrati su u utorak navečer pobijedili u sve četiri izborne utrke.
Ostatak Muskova novca bilo je nešto teže pratiti.
Osim donacija organizaciji America PAC i uplata SLF-u koje su završile u Texas PAC-u, Musk je donirao dodatnih deset milijuna dolara SLF-u, 30 milijuna dolara njegovoj sestrinskoj organizaciji za izbore za Zastupnički dom, Congressional Leadership Fundu, kao i pet milijuna dolara organizaciji MAGA Inc., bliskoj Donaldu Trumpu.
Sve su te organizacije raspoređivale njegov novac diljem zemlje.
Musk je također, prema navodima, donirao deset milijuna dolara Udruženju republikanskih guvernera i dva milijuna dolara Udruženju republikanskih glavnih državnih odvjetnika.
Te organizacije usmjeravaju sredstva na neizvjesne izborne utrke, zbog čega je Forbes u svoju analizu uključio rezultate svih neizvjesnih izbora za guvernere i glavne državne odvjetnike saveznih država.
Od 22 guvernerske utrke koje su ocijenjene kao neizvjesne, republikanski kandidati pobijedili su u njih šest.
Među 11 neizvjesnih izbora za glavne državne odvjetnike saveznih država pobijedio je samo jedan republikanski kandidat.
U trenutku izrade analize rezultati još nisu bili objavljeni u šest guvernerskih utrka i sedam izbora za glavne državne odvjetnike.
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