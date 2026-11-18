"Kako ih je nemoguće dobiti na telefon, a sumnjam da bi mi netko odgovorio na email, otišao sam u Poreznu upravu jer se tamo nalazila službena osoba koja je bila u potpisu opomene, pa sam upućen da se javim osobi zaduženoj za moj slučaj. Rekli su mi da su oni nemoćni i da moram platiti, a kada će se riješiti moj prigovor i mogući povrat novca, to ne mogu garantirati, zato što prigovori završavaju na drugom stupnju koje rješava Ministarstvo financija.