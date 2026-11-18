apsurdna situacija
Građanima stižu opomene za sporni porez, Porezna: "Platite, pa čekajte povrat..."
Građanima i dalje pristižu opomene za neplaćeni porez na nekretnine za prošlu godinu, iako su se već odavno žalili i Poreznoj upravi poslali dokaze da za tu naplatu nema osnove. Pritom se iznos poreza uvećan za kamate, što je ukupno najčešće i po nekoliko stotina eura, mora podmiriti sve dok se ne utvrdi tko je u pravu. Tek po okončanju žalbenog postupka građani mogu očekivati eventualni povrat, ali ne zna se kad će to biti jer je postupak još u tijeku.
Tako se otprilike može opisati situacija u kojoj se prema gruboj procjeni i dalje nalazi barem par tisuća ljudi u Hrvatskoj. Njima je Porezna početkom godine na temelju pogrešnih podataka razrezala porez na nekretnine, što su tamo i sami priznali. No, izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja, a nove opomene za porez na nekretnine s kamatama poslane su u prvim danima studenog, piše Jutarnji list.
Kako doznaje Jutarnji u Poreznoj, do 11. studenoga 2026. godine izdano je 13.349 opomena u kojima je, među ostalim, sadržan i dug po osnovi poreza na nekretnine. Opomena je stigla ičitatelju Jutarnjeg iz Zagreba.
"Opomena s kamatama je poslana za nekretninu u kojoj supruga i dijete imaju prijavljeno prebivalište od siječnja 2025. godine. U ožujku ove godine dobio sam uplatnicu za porez na nekretninu za koju postoji uredno prijavljeno prebivalište, i u ožujku sam preko servisa e-Građani uredno uložio prigovor i priložio dokaz o prebivalištu. Cijelo ovo vrijeme status mog predmeta tamo je ‘u rješavanju‘", ispričao je čitatelj koji će ovih dana Poreznoj morati platiti više od 300 eura ukoliko ne želi da ga ovrše.
Naime, kako je saznao, nema mu druge. Dva dana pokušavao je u Poreznoj saznati treba li platiti opomenu s obzirom na to da mu je neopravdano obračunat porez, za što je već uložen prigovor.
"Kako ih je nemoguće dobiti na telefon, a sumnjam da bi mi netko odgovorio na email, otišao sam u Poreznu upravu jer se tamo nalazila službena osoba koja je bila u potpisu opomene, pa sam upućen da se javim osobi zaduženoj za moj slučaj. Rekli su mi da su oni nemoćni i da moram platiti, a kada će se riješiti moj prigovor i mogući povrat novca, to ne mogu garantirati, zato što prigovori završavaju na drugom stupnju koje rješava Ministarstvo financija.
Možda će to biti za pola godine, a možda za godinu dana. Kad sam ih pitao znači li to da ću i za ovu godinu morati platiti porez kada stigne uplatnica sljedeće godine, budući da imaju nesređeno stanje, odgovor je da ću morati", šokirano nam je ispričao ovaj porezni obveznik.
Odlučio je uplatiti traženi iznos jer ne želi riskirati ovrhu i dodatne troškove. Napisat će novi prigovor, ali ne očekuje puno od toga.
"Ono što me baš jako zanima, iznos koji mi sada platimo, hoće li nam se vratiti uvećan s kamatama s obzirom na to da se nama obračunava kamata za nepodmireni iznos. Je li netko uopće svjestan da iznos od 313 eura, ako i kada ga vrate, nije ista vrijednost danas ili za godinu dana?", pita se.
Evo što Porezna savjetuje građanima u ovakvim situacijama.
"Ako porezni obveznik zaprimi opomenu za dug utvrđen rješenjem protiv kojeg je pravodobno izjavljena žalba o kojoj još nije odlučeno, potrebno je obratiti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave kako bi se provjerilo stvarno stanje predmeta i po potrebi uskladili podaci u službenim evidencijama.
Napominjemo da je opomena obavijest o evidentiranom dospjelom dugu i mogućnosti pokretanja postupka naplate te sama po sebi nije akt kojim se utvrđuje porezna obveza", pojašnjavaju iz Porezne za Jutarnji.
Otkrivaju kako je u prvom ciklusu obrade obuhvaćeno približno 1,3 milijuna nekretnina na području jedinica lokalne samouprave koje su poslove utvrđivanja i naplate poreza povjerile Poreznoj upravi, pri čemu su korišteni podaci iz više službenih evidencija. "Zbog velikog opsega postupka i utvrđenih neusklađenosti ili nepotpunosti pojedinih podataka, poreznim obveznicima omogućeni su svi zakonom propisani pravni lijekovi te se svaki predmet razmatra pojedinačno na temelju raspoloživih činjenica i dostavljene dokumentacije", kažu.
Porezna uprava je do sada za 2025. godinu izdala ukupno 267.651 rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine za 294.194 nekretnine. Ukupan iznos zaduženog poreza na nekretnine za 2025. godinu, za one jedinice lokalne samouprave koje su svojom odlukom prenijele poslove utvrđivanja na Poreznu upravu, iznosi 26,9 milijuna eura, od čega je do 31. listopada naplaćeno 16,3 milijuna eura. Postupci utvrđivanja poreza na nekretnine i izdavanja rješenja još uvijek su u tijeku.
Na do sada izdana rješenja zaprimljeno je približno 60.000 žalbi i drugih podnesaka poreznih obveznika. Više od 55.000 žalbi riješeno je već u prvostupanjskom postupku, pri čemu su poreznim obveznicima stornirane obveze utvrđene rješenjima koja su potom poništena.
U Poreznoj ističu da je manje od pet posto predmeta upućeno na odlučivanje nadležnom drugostupanjskom tijelu. U predmetima u kojima nisu bili ispunjeni uvjeti za usvajanje žalbe u prvostupanjskom postupku, porezni obveznici obaviješteni su o daljnjem tijeku postupka, a njihovi predmeti proslijeđeni su nadležnom drugostupanjskom tijelu na odlučivanje.
"Porezna uprava je u tim predmetima prvostupanjsko porezno tijelo, dok o žalbama odlučuje nadležno drugostupanjsko tijelo. Stoga ne može utjecati na dinamiku niti trajanje drugostupanjskih postupaka. Sukladno važećim propisima, izjavljena žalba ne odgađa izvršenje poreznog rješenja. Ako se tijekom postupka utvrdi da porezna obveza nije postojala ili je utvrđena u previsokom iznosu, izvršit će se odgovarajuće usklađenje porezno-knjigovodstvenog stanja te povrat eventualno više uplaćenih sredstava", objašnjavaju u Poreznoj.
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