Među njima su bili "Frane Tente - s nama je", "Mučenik Frane Tente - s nama je" i "Smrt, smrt, komunizmu smrt", uz napomenu da se svaki povik ponovi tri puta. Na papirima su se nalazili i stihovi pjesme "Marjane, Marjane" te povik "Živjela Hrvatska".