BLIZU RUMUNJSKE
VIDEO / Dronovi pogodili tri broda: Eskalacija rata u Crnom moru
Dronovi su napali tri komercijalna broda u Crnom moru blizu rumunjskog kanala Sulina, rekao je premijer Luca Niculescu u nedjelju, dodavši da su rumunjske obrambene snage dva puta podigle borbene zrakoplove.
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Ministar obrane Stefan Radu Oprea rekao je da nema žrtava i da su brodske posade uspjele zadobiti kontrolu nad požarom nakon napada kasno u subotu.
Rastući broj smrtonosnih napada na trgovinske brodove blizu NATO članica Rumunjske i Bugarske pokazuje kako se sve intenzivniji pomorski rat između Rusije i Ukrajine pretvara u veći izazov za transatlantski savez u Crnom moru.
Kanal Sulina ključna je rumunjska trgovinska ruta koja povezuje rijeku Dunav s Crnim morem te ga Ukrajina koristi za izvoz.
NEW: Drones struck three commercial ships off Romania's Black Sea coast near the Sulina canal Saturday night, Romanian Prime Minister Luca Niculescu says.— Wyatt Matthews (@WyattMatthewsX) November 15, 2026
Romania's defense ministry named them as the tanker Evia Petrol V, the bulk carrier Marsol and the tanker Ali Najafov. Fires… pic.twitter.com/uTDBIpxfoE
Rusija niječe napad
"Ovakvi incidenti su neprihvatljivi i predstavljaju kršenje međunarodnog zakona", rekao je Niculescu.
Three commercial vessels are struck by drones near Romania’s Black Sea coast in two days, leaving two ships on fire and raising fresh concerns over maritime security as the war in Ukraine continueshttps://t.co/88njg0Yxjz— TRT World (@trtworld) November 15, 2026
"Oni odražavaju pogoršanje sigurnosne situacije uzrokovane ruskim ratom protiv Ukrajine."
Rusija je zanijekala da je ciljala ukrajinske susjede dronovima.
Čiji su brodovi pogođeni?
Oprea je rekao da su tri pogođena broda bili grčki tanker za prijevoz nafte i kemikalija Evia Petrol V, brod za prijevoz rasutog tereta Marsol te tanker za prijevoz naftnih derivata Ali Najafov, oba pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa.
"U utorak i srijedu bit ću u Bruxellesu na sastanku s kolegama ministrima obrane", rekao je Oprea.
"Trebamo solidarnost naših saveznika, putem ophodnji nadzornim zrakoplovima i putem opreme za borbu protiv bespilotnih letjelica."
Više brodova koji su pogođeni u listopadu i studenom bili su usidreni blizu ili su plovili prema ili iz kanala Sulina.
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