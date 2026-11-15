Oglas

BLIZU RUMUNJSKE

VIDEO / Dronovi pogodili tri broda: Eskalacija rata u Crnom moru

author
Hina
|
15. stu. 2026. 15:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
gif dron crno more
Wyatt Matthews/X

Dronovi su napali tri komercijalna broda u Crnom moru blizu rumunjskog kanala Sulina, rekao je premijer Luca Niculescu u nedjelju, dodavši da su rumunjske obrambene snage dva puta podigle borbene zrakoplove.

Oglas

Ministar obrane Stefan Radu Oprea rekao je da nema žrtava i da su brodske posade uspjele zadobiti kontrolu nad požarom nakon napada kasno u subotu.

Rastući broj smrtonosnih napada na trgovinske brodove blizu NATO članica Rumunjske i Bugarske pokazuje kako se sve intenzivniji pomorski rat između Rusije i Ukrajine pretvara u veći izazov za transatlantski savez u Crnom moru.

Kanal Sulina ključna je rumunjska trgovinska ruta koja povezuje rijeku Dunav s Crnim morem te ga Ukrajina koristi za izvoz.

Rusija niječe napad

Rumunjski dužnosnici nisu odmah identificirali porijeklo dronova, no rekli su da su napadi izravna posljedica ruskog rata u Ukrajini.

"Ovakvi incidenti su neprihvatljivi i predstavljaju kršenje međunarodnog zakona", rekao je Niculescu.

"Oni odražavaju pogoršanje sigurnosne situacije uzrokovane ruskim ratom protiv Ukrajine."

Rusija je zanijekala da je ciljala ukrajinske susjede dronovima.

Čiji su brodovi pogođeni?

Oprea je rekao da su tri pogođena broda bili grčki tanker za prijevoz nafte i kemikalija Evia Petrol V, brod za prijevoz rasutog tereta Marsol te tanker za prijevoz naftnih derivata Ali Najafov, oba pod zastavom Svetog Kristofora i Nevisa.

"U utorak i srijedu bit ću u Bruxellesu na sastanku s kolegama ministrima obrane", rekao je Oprea.

"Trebamo solidarnost naših saveznika, putem ophodnji nadzornim zrakoplovima i putem opreme za borbu protiv bespilotnih letjelica."

Više brodova koji su pogođeni u listopadu i studenom bili su usidreni blizu ili su plovili prema ili iz kanala Sulina.

Pročitajte još

Teme
crno more nato rat u ukrajini rumunjska rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ