Osumnjičena je uhićena
Napad nožem u školi u Istanbulu: Jedan učenik ubijen, osmero ranjeno
Petnaestogodišnja učenica u utorak ujutro nožem je napala osmero učenika u srednjoj školi u istanbulskoj četvrti Başakşehir, pri čemu je jedan učenik smrtno stradao, priopćili su turski dužnosnici.
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Napadačica se prije napada prerušila u učenicu škole koju je napala, odjenuvši njezinu uniformu, rekao je turski ministar obrazovanja Yusuf Tekin. Napad se dogodio u srednjoj školi Şeyh Şamil Imam Hatip u istanbulskoj četvrti Başakşehir.
Prema riječima čelnika okruga, napad se dogodio oko 8:35 sati po lokalnom vremenu . Vlasti su uhitile osumnjičenu, za koju je utvrđeno da je 15-godišnja učenica drugog razreda srednje škole koju pohađa u drugoj obrazovnoj ustanovi.
Ministar zdravstva Kemal Memişoğlu rekao je da je ozlijeđeno osmero učenika, od kojih je jedan bio u kritičnom stanju, a dvoje je zadobilo umjereno teške do teške ozljede.
„Liječenje naših osmero ozlijeđenih... nastavlja se u našim bolnicama i pomno pratimo njihovo zdravstveno stanje“, rekao je.
Jedan od učenika naknadno je preminuo, potvrdio je Tekin, prenosi Euronews.
Nastava u školi obustavljena je u utorak i srijedu.
Treći kazneni sud mira u Istanbulu donio je zabranu izvještavanja o incidentu, a turski regulator za medije RTÜK naveo je da je mjera uvedena radi zaštite istrage i „osiguravanja uhićenja osumnjičenih“.
Škole imam hatip državne su vjerske srednje škole koje su izvorno osnovane radi obrazovanja imama i predvodnika molitve.
Za vrijeme vlade predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana te škole danas pohađa znatan udio turskih srednjoškolaca.
Kritičari tvrde da je njihovo širenje išlo nauštrb sekularnog obrazovanja. Zasad nema naznaka da je napad bio politički ili ideološki motiviran.
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