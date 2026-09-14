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DORH objavio detalje napada u zagrebačkoj školi
Napadaču je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao utjecati na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
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Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je prvo ispitivanje hrvatskog državljanina (2011.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju, dva kaznena djela ubojstva u pokušaju i devet kaznenih djela povrede djetetovih prava, izvijestio je DORH. Riječ je o dječaku osumnjičenom za napad nožem u zagrebačkoj školi.
Prema sumnjama tužiteljstva, 15-godišnjak je 11. rujna u jutarnjim satima u Zagrebu dogovorio susret s 14-godišnjim učenikom s kojim je pohađao istu školu. Sumnja se da ga je namjeravao ubiti te da mu je, nakon što su se našli u jednoj prostoriji škole, zadao više uboda nožem u tijelo.
14-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede koje su bile iznimno opasne po život, ali mu je život spašen hitnom liječničkom intervencijom.
Nakon toga 15-godišnjak je, prema sumnjama DORH-a, zamahujući nožem krenuo prema djelatnici zaduženoj za održavanje sigurnosti u školi, rođenoj 1967. godine. Ona je uspjela pobjeći.
Potom se osumnjičeni okrenuo prema 59-godišnjoj spremačici i, zamahujući nožem, zadao joj ubode u tijelo. U daljnjem napadu spriječili su ga drugi zaposlenici škole.
59-godišnjakinja je zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život, no i njezin je život spašen hitnom liječničkom intervencijom.
Napad vidjelo devetero učenika
Tužiteljstvo sumnja i da je cijeli događaj vidjelo devetero učenika iste škole. Zbog prizora kojem su svjedočili učenici su, navodi DORH, doživjeli osjećaj straha i ugroženosti.
Maloljetnik je ispitan pred sucem za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici. Nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici predložilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao utjecati na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Sudac za mladež prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i 15-godišnjaku odredio istražni zatvor po obje navedene osnove.
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