DORH objavio detalje napada u zagrebačkoj školi

Prema sumnjama tužiteljstva, 15-godišnjak je 11. rujna u jutarnjim satima u Zagrebu dogovorio susret s 14-godišnjim učenikom s kojim je pohađao istu školu. Sumnja se da ga je namjeravao ubiti te da mu je, nakon što su se našli u jednoj prostoriji škole, zadao više uboda nožem u tijelo.