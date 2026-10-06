Klasić o izborima u BiH: Najveći gubitnik je srpski narod. I to svojom voljom...

"Ljudi u Hrvatskoj generalno ne razumiju srpsko društvo. Ono je devastirano u posljednjih 30 godina i tamo su normalizirane mnoge nenormalne stvari. Mladi koji su u studentskom pokretu, odgajani su u njemu, i ne mogu napraviti iskorak baš u svemu. Ujedno, ispravio bih, četnički pokret nije uz njih. Ima li onih koji podržavaju četnički pokret i misli da su oni antifašisti? Ima. O tome se često tamo raspravljam i vodim bitke. Ali, neka baci kamen iz Hrvatske tko je bez grijeha. To je kao da u Srbiji netko kaže da neće surađivati s vlastima koje kažu da neće surađivati s onima koji toleriraju "Za dom spremni", relativiziraju Jasenovac ili govore da nije bilo genocida nad srpskim narodom."