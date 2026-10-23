Obavještajci upali u mobitel Trumpova zeta: Otkriveni tajni dogovori sa Saudijcima i Izraelcima vrijedni milijarde dolara?

"Riječ je o nečuvenim izmišljotinama koje se predstavljaju kao istraživačko novinarstvo. Ovo nije novinarstvo. To je mješavina fantazije, fikcije i zagovaranja, koju je napisala osoba koja je ili duboko poremećena ili djeluje sa zlonamjernim namjerama", napisao je u objavi na društvenoj mreži X.