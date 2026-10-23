KUSHNER SVE DEMANTIRA
Obavještajci upali u mobitel Trumpova zeta: Otkriveni tajni dogovori sa Saudijcima i Izraelcima vrijedni milijarde dolara?
U izvješću časopisa Vanity Fair iznesene su tvrdnje da su nizozemski obavještajci nadzirali mobitel Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, te otkrili navodne financijske aranžmane povezane sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Izraelom, što je Kushner oštro demantirao.
Američki predsjednik Donald Trump suočava se s novim pitanjima o financijskim poslovima svojeg zeta Jareda Kushnera, koji je tijekom prvog Trumpova mandata bio jedan od njegovih najbližih savjetnika u Bijeloj kući.
Prema izvješću Vanity Faira, nizozemski obavještajci nadzirali su aktivnost na Kushnerovu mobitelu i navodno otkrili financijske aranžmane povezane s čelnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela. Prema iznesenim tvrdnjama, ti su aranžmani mogli biti povezani s nastojanjima da se utječe na Trumpovu vanjsku politiku.
Kushner je optužbe odlučno odbacio, nazvavši ih nečuvenima i kategorički neistinitima.
"Riječ je o nečuvenim izmišljotinama koje se predstavljaju kao istraživačko novinarstvo. Ovo nije novinarstvo. To je mješavina fantazije, fikcije i zagovaranja, koju je napisala osoba koja je ili duboko poremećena ili djeluje sa zlonamjernim namjerama", napisao je u objavi na društvenoj mreži X.
Što se tvrdi u izvješću?
Izvješće Vanity Faira temelji se na ulomku iz nadolazeće knjige novinara Matthewa Colea. U njemu se navodi da su nizozemski obavještajci tijekom prvog Trumpova mandata nadzirali Kushnerov mobitel i otkrili pristup bankovnom računu povezanom s UAE-om, na koji je navodno pristiglo gotovo 750 milijuna dolara.
Prema izvješću, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman i čelnik UAE-a Mohamed bin Zayed bili su povezani s financijskim aranžmanima vrijednima najmanje dvije milijarde dolara na računima povezanim s Kushnerom. Jedan od računa navodno je uključivao milijardu dolara namijenjenu osobno Trumpovu zetu, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno ga je poticao da novac položi u Izraelu.
Kushner je u Trumpovoj administraciji bio jedan od ključnih savjetnika, a danas sudjeluje u predsjednikovim diplomatskim nastojanjima zajedno s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom. Oženjen je Trumpovom kćeri Ivankom.
Kushner odbacuje optužbe
Kushner je u objavi na društvenoj mreži X poručio da su tvrdnje iz izvješća "potpuno sulude i da se nikada nisu dogodile".
"Svaku od ovih tvrdnji službeno smo demantirali, no autor nije ponudio ni najmanji dokaz kojim bi ih potkrijepio. Nisu predočeni bankovni izvodi, evidencija bankovnih transfera, brojevi računa, datumi transakcija ni bilo kakvi drugi provjerljivi podaci koji bi poduprli ove izvanredne optužbe", napisao je.
Kushner je istaknuo da je u razdoblju na koje se optužbe odnose bio jedna od osoba pod najvećim povećalom javnosti. Bio je izložen intenzivnom medijskom praćenju, višestrukim istragama u Kongresu te istrazi posebnog istražitelja.
"Dobrovoljno sam surađivao u tim istragama i dao više od 30 sati iskaza. Nijedna od ovih optužbi nikada se nije pojavila jer se nijedan od tih događaja nikada nije dogodio", poručio je.
I njegov odvjetnik Chad Mizelle odbacio je navode, nazvavši ih kategorički neistinitima.
"Ovdje nije riječ o različitim tumačenjima ili oprečnim sjećanjima: bankovni računi ne postoje. Nema ih. Riječ je o krajnje ozbiljnim i klevetničkim tvrdnjama za koje ne postoji ni najmanji dokaz", napisao je Mizelle na X-u.
Kada ga je jedan korisnik društvene mreže upitao hoće li podnijeti tužbu, Kushnerov odvjetnik odgovorio je: "Sve su opcije na stolu."
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