PONOVIO SVOJ STAV
Vance ne podržava Netanyahua: "Podržao sam samo jednog stranog kandidata, nije dobro završilo"
Američki potpredsjednik JD Vance poručio je da neće podržati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na predstojećim izborima, istaknuvši da se želi usredotočiti na američku političku scenu, nakon što mu je predsjednik Donald Trump javno iskazao potporu.
Budući da se izraelski izbori održavaju za manje od tjedan dana, Vance je nastojao umanjiti važnost svoje odluke da ne podrži aktualnog izraelskog premijera.
„U cijelom životu podržao sam samo jednog stranog kandidata na izborima”, objasnio je Vance. „Nije baš najbolje prošlo, iako se jako divim Viktoru Orbánu”, rekao je Vance, prenosi The Jerusalem Post.
Dodao je da će se umjesto toga posvetiti američkim izborima te da je „vrlo usredotočen na to da kandidati budu izabrani u Sjedinjenim Američkim Državama”.
„Kao što sam rekao u tom intervjuu, ne napadam Bibija Netanyahua. Ne podržavam Bibija Netanyahua”, rekao je.
„Mislim da je potpora predsjednika Trumpa u konačnici ono što je važno, a predsjednik će odlučiti kome će je dati, u skladu sa svojim preferencijama.”
„Usredotočit ću se na međuizbore ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Neću podržavati nijednog drugog stranog kandidata, ni sada ni ubuduće”, dodao je Vance.
Vance izbjegao izravan odgovor o potpori Netanyahuu
U ranijem intervjuu s novinarom Markom Halperinom, Vance je upitan podržava li Netanyahuov reizbor, nedugo nakon što je Trump službeno iskazao potporu izraelskom premijeru.
„Predsjednik ima najučinkovitiju potporu u povijesti američke i međunarodne politike”, odgovorio je Vance. „Podržavam američke kandidate i na to sam usredotočen uoči međuizbora.” „Ne želim se miješati u izraelske izbore”, dodao je.
Halperin je nastavio inzistirati na izravnom odgovoru američkog potpredsjednika, no Vance je samo ponovio da se neće „miješati” u izraelske izbore.
Trump: Netanyahu je „veliki premijer ratnik”
Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social javno podržao Netanyahua, upozorivši da bi Sjedinjene Države morale same preuzeti određene zadaće ako Izrael ne bi imao odgovarajućeg čelnika.
„Ako Izrael bude imao pogrešnog čelnika, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to ne namjeravam učiniti”, napisao je Trump.
„Bibi Netanyahu bio je veliki premijer ratnik i još veći partner u miru u borbi protiv Islamske Republike Iran.”
Američki predsjednik opisao je Netanyahua i kao „snažnog, hrabrog i briljantnog” političara koji se suočava sa snažnim protivljenjem, uključujući ono unutar samog Izraela.
Trump se osvrnuo i na Netanyahuovo vodstvo nakon napada 7. listopada, pohvalivši način na koji se nosio s pritiscima.
„Unatoč svemu tome, izdržao je i zapravo napredovao! Gledao sam Bibija u najtežim trenucima. Obični muškarci i žene u takvim bi okolnostima pokleknuli pod pritiskom, ali Bibi nije pokleknuo; postao je još snažniji i tu snagu zadržao do danas”, napisao je Trump.
Trumpova objava u nedjelju, u kojoj je iskazao „potpunu i bezrezervnu potporu Bibiju Netanyahuu”, predstavljala je zaokret u odnosu na njegov stav samo tri dana ranije. Tada je u intervjuu za Newsmax odbio podržati bilo kojeg kandidata na izraelskim izborima.
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