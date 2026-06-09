Što je "Kushnerov otok” i zašto Albanci prosvjeduju zbog njega?

Godine 1914. Italija je okupirala Sazan, koji je Talijanima bio poznat kao Saseno. Nakon Prvog svjetskog rata otok je službeno pripao Italiji te je pretvoren u snažno utvrđenu vojnu bazu. Tijekom vladavine Benita Mussolinija talijanske su snage ondje izgradile vojne objekte, vojarne i obalne obrambene sustave, koristeći otok za kontrolu pristupa Jadranskom moru.