projekt trumpovog zeta
Što je "Kushnerov otok” i zašto Albanci prosvjeduju zbog njega?
Poznat kao otok Sazan, nekadašnja talijanska vojna ispostava i nekoć tajna komunistička pomorska baza ponovno je predmet prijepora jer planovi za izgradnju luksuznog resorta otvaraju pitanja zaštite prirode.
Tisuće ljudi izašle su tijekom vikenda na ulice Albanije kako bi prosvjedovale protiv planova za luksuzne turističke projekte povezane s Jaredom Kushnerom i Ivankom Trump.
Prosvjednici su se okupili u glavnom gradu Tirani te u zaštićenoj laguni Vjosa-Narta na jadranskoj obali zemlje, gdje aktivisti tvrde da projekt ugrožava jedno od najvažnijih žarišta bioraznolikosti na Mediteranu, piše euronews.
Mašući albanskim zastavama i noseći ružičaste flaminge na napuhavanje – koji su postali simbol pokreta – prosvjednici su uzvikivali "Otkažite projekt!” te marširali pod transparentima s porukama „Ivanka, idi kući” i „Albanija nije na prodaju”.
No što je zapravo Kushnerov otok, gdje se nalazi i zašto je postao tako osjetljivo političko pitanje?
Kakva je povijest otoka Sazana?
"Kushnerov otok” neslužbeni je naziv za otok Sazan, uglavnom nenaseljeni albanski otok u Sredozemnom moru koji se nalazi u središtu kontroverznog projekta luksuznog resorta iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Naziv su popularizirali kritičari i aktivisti koji smatraju da bi razmjeri projekta mogli iz temelja promijeniti otok.
Otok ima dugu vojnu povijest. Tijekom osmanskog razdoblja bio je uglavnom nenaseljen, no njegov položaj činio ga je važnom pomorskom ispostavom. Nakon albanske neovisnosti 1912. godine, kontrola nad otokom postala je predmet suprotstavljenih teritorijalnih zahtjeva regionalnih sila.
Godine 1914. Italija je okupirala Sazan, koji je Talijanima bio poznat kao Saseno. Nakon Prvog svjetskog rata otok je službeno pripao Italiji te je pretvoren u snažno utvrđenu vojnu bazu. Tijekom vladavine Benita Mussolinija talijanske su snage ondje izgradile vojne objekte, vojarne i obalne obrambene sustave, koristeći otok za kontrolu pristupa Jadranskom moru.
Nakon Drugog svjetskog rata otok je vraćen Albaniji te je pod komunističkim režimom Envera Hoxhe postao jedno od najtajnijih vojnih postrojenja u zemlji.
Površine oko 5,7 četvornih kilometara, Sazan je najveći albanski otok, poznat po razvedenoj obali, napuštenim tunelima i stotinama bunkera iz razdoblja Hladnog rata.
Kakva je uloga Jareda Kushnera na otoku Sazanu?
Jared Kushner podupire projekt preko svoje investicijske tvrtke Affinity Partners. Predloženi projekt, vrijedan oko 1,4 milijarde eura, pretvorio bi dio otoka Sazana u luksuzni resort s hotelima, vilama, apartmanima, marinom i drugim sadržajima visoke kategorije.
Projekt je izazvao protivljenje ekoloških organizacija i lokalnih aktivista, koji tvrde da ugrožava osjetljive ekosustave te da nije dovoljno transparentan.
Njegovi zagovornici, među kojima je i albanska vlada, ističu da će otvoriti nova radna mjesta, privući strana ulaganja i potaknuti razvoj turizma. Projekt se promovira kao luksuzni „eko-resort” namijenjen imućnim međunarodnim gostima.
Gdje se nalazi otok Sazan?
Otok se nalazi uz jugozapadnu obalu Albanije, na mjestu gdje se Jadransko more spaja s Jonskim morem, u blizini grada Vlore. Smješten je duž Albanske rivijere, jednog od najbrže rastućih turističkih odredišta na Mediteranu, nasuprot talijanskoj obali.
Veći dio 20. stoljeća otok je služio kao vojna baza te je uglavnom bio zatvoren za javnost. Njegov strateški položaj učinio ga je važnom ispostavom i tijekom talijanske okupacije i tijekom komunističkog razdoblja u Albaniji.
Zašto prosvjednici nose slike flaminga?
Ružičasti flamingo postao je simbol otpora projektu koji podupire Jared Kushner. Prosvjednici nose transparente, kostime i plakate s motivima flaminga kako bi skrenuli pozornost na zabrinutost zbog utjecaja velikih turističkih projekata na okoliš duž albanske obale.
Simbol se prvi put pojavio tijekom prosvjeda protiv izgradnje turističkih resorta u osjetljivim obalnim močvarnim područjima oko obližnje lagune Narta, važnog staništa flaminga i drugih ptica selica. Aktivisti su potom flaminga šire prihvatili kao simbol zaštite okoliša i otpora onome što smatraju neodrživim razvojem obale.
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