Kushnerovi razgovori s Izraelom i Hamasom o Pojasu Gaze završili bez pomaka

Trump je prošloga mjeseca objavio da se Hamas složio postupno položiti oružje u okviru plana od 15 točaka koji je predložio njegov tzv. Odbor za mir, paralelno s izraelskim povlačenjem iz Pojasa Gaze. Hamas je objavio da se slaže s planom, ali da provedba ovisi o tome hoće li Izrael najprije ispuniti vlastite obveze, uključujući obustavu napada i povlačenje.