sastanak s netanyahuom
Kushnerovi razgovori s Izraelom i Hamasom o Pojasu Gaze završili bez pomaka
Izaslanik i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner napustio je u ponedjeljak Jeruzalem ne postigavši pomak u dva dana razgovora s čelnicima Izraela i Hamasa o američkom planu za okončanje rata u Pojasu Gaze, pri čemu obje strane i dalje čvrsto stoje pri svojim ključnim zahtjevima.
Kushner se sastao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Izraelu dan nakon susreta s političkim čelnikom Hamasa u Egiptu u nastojanju da obnovi plan, koji je u zastoju jer Izrael i dalje izvodi zračne napade i zauzima još teritorija u Pojasu Gaze unatoč prekidu vatre iz listopada, a Hamas odbija predati oružje.
Trump je prošloga mjeseca objavio da se Hamas složio postupno položiti oružje u okviru plana od 15 točaka koji je predložio njegov tzv. Odbor za mir, paralelno s izraelskim povlačenjem iz Pojasa Gaze. Hamas je objavio da se slaže s planom, ali da provedba ovisi o tome hoće li Izrael najprije ispuniti vlastite obveze, uključujući obustavu napada i povlačenje.
Bez pomaka u Jeruzalemu
No Netanyahu, čija vladajuća koalicija zaostaje u ispitivanjima javnog mnijenja uoči nacionalnih izbora u listopadu, odbio je dogovor ovog mjeseca, inzistirajući na tome da se Izrael neće povući dok Hamas ne bude potpuno razoružan.
Dužnosnik Trumpova Odbora za mir, koji pokušava provesti plan, rekao je da su se Kushner i Netanyahu složili da neće biti "premještanja" izraelske vojske dok se Hamas u potpunosti ne razoruža i cijeli Pojas Gaze ne demilitarizira.
"Svako oružje, lako i teško, i svaki tunel", rekao je dužnosnik, dodajući da Izrael zadržava pravo na samoobranu te da će, ako Hamas pribjegne "teroru, nasilju ili pokušajima ponovnog naoružavanja", moći "poduzeti odgovarajuće mjere".
Međutim, dužnosnik je rekao da je Netanyahuu rečeno da se Hamas obvezao na potpuno razoružanje i "trenutačni prestanak svih vojnih aktivnosti, uključujući ponovno naoružavanje i kopanje tunela".
Izraelski dužnosnik rekao je da je Netanyahu na sastanku jasno dao do znanja da se izraelske postrojbe neće povući i da će vojska nastaviti djelovati kako smatra potrebnim, uključujući napadanje palestinskih boraca koji su sudjelovali u napadu na Izrael 7. listopada 2023. godine, čime je započeo rat u Pojasu Gaze.
Netanyahu i Kushner također su se složili da obnova Pojasa Gaze neće započeti dok se Hamas ne razoruža, rekao je izraelski dužnosnik.
Sastanak, na kojem je sudjelovao i izaslanik Trumpova Odbora za mir Nickolay Mladenov, bivši dužnosnik Ujedinjenih naroda kojega se naširoko smatra predvodnikom napora za provedbu plana za okončanje rata, trajao je nekoliko sati, rekla su dva izvora.
Hamas traži da Izrael poštuje prekid vatre i povuče svoje snage iz Pojasa Gaze. Obje strane osporavaju redoslijed provedbe Trumpova plana za okončanje rata.
Od listopada 2025. godine u Pojasu Gaze poginulo je više od 1200 Palestinaca te četiri izraelska vojnika, prema podacima zdravstvenih dužnosnika u Pojasu Gaze i izraelske vojske.
Netanyahu i Kushner također su se dogovorili o osnivanju radne skupine za razoružanje te radne skupine za sanitarni sustav, pitku vodu i druga pitanja javnog zdravstva, objavili su odvojeno ured premijera i dužnosnik Odbora za mir.
Kushner i Mladenov bili su u Izraelu nakon nedjeljnog sastanka s političkim čelnikom Hamasa Halilom Al-Hajom u Egiptu.
Bio je to drugi poznati Kushnerov sastanak s predstavnicima Hamasa, palestinskog pokreta koji su Sjedinjene Države proglasile terorističkom organizacijom.
Kushner se prethodno sastao s dužnosnicima Hamasa zajedno s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u listopadu 2025. godine, pomogavši u postizanju dogovora koji je doveo do prekida vatre u Pojasu Gaze i puštanja na slobodu preostalih talaca koje je držao Hamas.
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