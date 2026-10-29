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Španjolska zavijena u crno

Nakon tragedije sa 68 mrtvih, na ulicama Madrida izbili prosvjedi: "Imamo pravo znati što se događa"

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N1 Info
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29. lis. 2026. 08:01
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Juan Barbosa/REUTERS

Španjolska započinje trodnevnu žalost nakon što je najmanje 68 ljudi poginulo, a deseci su ozlijeđeni u jednoj od najtežih željezničkih nesreća u modernoj europskoj povijesti.

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Spasilačke ekipe radile su cijelu noć pod snažnim reflektorima, režući metalne dijelove vagona u potrazi za žrtvama. Mnogi poginuli u nesreći još nisu identificirani.

Nadležne službe istražuju uzrok nesreće koja se dogodila u srijedu ujutro, kada je vlak koji je prometovao iz Madrida prema Sevilli velikom brzinom udario u vlak koji je stajao na pruzi.

Premijer Pedro Sánchez izjavio je da "cijela Španjolska tuguje", dodavši da su "životi uništeni, obitelji razorene, a bol golema".

Prema španjolskom Ministarstvu unutarnjih poslova, stotine pripadnika hitnih i spasilačkih službi raspoređene su na mjestu nesreće kako bi pomogle u akciji spašavanja i uklanjanja posljedica. U potrazi za žrtvama i uklanjanju ruševina koriste se dronovi i helikopteri.

Vlak stao zbog računalnog kvara

Vlak koji je stajao na pruzi, a kojim upravlja privatni željeznički prijevoznik Iryo, prevozio je 147 putnika. Prema riječima španjolskog ministra prometa Óscara Puentea, vlak se zaustavio zbog računalnog kvara.

Objasnio je da u slučaju kvara sustava nadzor preuzima kontrolni centar u Madridu, koji radi 24 sata dnevno. Međutim, centar je donio "neobjašnjivu" odluku da vlakovima dopusti nastavak vožnje, i to bez ikakvih ograničenja brzine.

Audiosnimke razgovora između prometnih dispečera u Madridu i strojovođa, čini se, pokazuju da je jednom brzom vlaku odobren nastavak vožnje iako se drugi vlak ispred njega zaustavio zbog kvara.

Iz tvrtke Iryo priopćili su da je njihov vlak "udaren straga" drugim vlakom, kojim je upravljala španjolska državna željeznička kompanija Renfe, a u kojem je bilo 397 putnika.

Sánchez: Neprihvatljivo je da su se dogodile dvije velike željezničke nesreće

Sánchez je izjavio da je "neprihvatljivo" da je Španjolska ove godine pretrpjela dvije teške željezničke nesreće, nakon što je u siječnju u sudaru brzih vlakova u blizini Córdobe poginulo 46 ljudi.

Ta se nesreća dogodila na istoj željezničkoj liniji kao i sudar u srijedu, ali znatno južnije.

Većina političkih stranaka nakon nesreće obustavila je predizborne aktivnosti uoči nadolazećih izbora.

Iznimka je bila krajnje desna stranka Vox. Njezin čelnik Santiago Abascal izjavio je da njegova stranka neće sudjelovati u onome što je opisao kao pokušaje da se "žalost iskoristi za ušutkavanje kritika" na račun željezničke infrastrukture u zemlji.

Tijekom noći oko 1500 ljudi okupilo se ispred zgrade španjolskog Ministarstva prometa u glavnom gradu, izvijestila je španjolska televizija TVE. Prema njezinim navodima, prosvjednici su uglavnom tražili ostavke Sáncheza i Puentea.

2026-10-28T212127Z_1270008682_RC2JCOAXP1LH_RTRMADP_3_SPAIN-ACCIDENT-CLASHES
Juan Barbosa/REUTERS

Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene nakon što su prosvjednici bacali boce i signalne baklje. Nema informacija o ozlijeđenima ni uhićenima.

Strojovođe najavljuju štrajk

Očekuje se da će strojovođe u četvrtak ipak održati ranije planirani štrajk. Španjolski sindikat strojovođa (Semaf) priopćio je da će se štrajk održati "u obranu sigurnosti željezničkog prometa".

Čelnik glavne oporbene Narodne stranke Alberto Núñez Feijóo izjavio je: "Španjolska ima pravo znati što se događa s njezinom infrastrukturom."

U srijedu kasno navečer obitelji su još pokušavale doći do informacija o putnicima koji su se nalazili u jednom od dvaju vlakova.

Nesreća koja se dogodila u srijedu najteža je željeznička nesreća u Španjolskoj od 2013. godine, kada je na periferiji Santiaga de Compostele, na sjeverozapadu zemlje, poginulo 80 ljudi.

Teme
madrid vlakovi španjolska željeznička nesreća

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