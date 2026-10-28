Nova tragedija
Ovo je druga teška željeznička nesreća u Španjolskoj ove godine. Što se događa?
Najmanje 30 osoba poginulo je, a više ih je ozlijeđeno u srijedu u sudaru dvaju vlakova u španjolskoj provinciji Toledo, pri čemu su dva vagona pala niz nasip.
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Željeznički promet na pruzi za velike brzine između Madrida i Andaluzije obustavljen je u oba smjera, priopćila je kompanija Adif koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Španjolskoj.
Nesreća se dogodila oko 8.30 sati kada se vlak kompanije Renfe sudario s vlakom privatnog prijevoznika Iryo, koji je prometovao na relaciji Madrid – Sevilla. Prema navodima Adifa, jedan je vlak udario drugoga straga dok su se kretali prema jugu.
Renfe je izvijestio da je vlak broj 2080 naletio na vlak Iryo 6076 pri ulasku u postaju Urda. Posljednja dva vagona vlaka Iryo iskočila su iz tračnica. Također je priopćeno da hitne službe nisu uspjele uspostaviti kontakt sa strojovođom vlaka 2080.
„Došlo je do sudara dvaju vlakova i ima ozlijeđenih. Civilna zaštita zatražila je od nas da pripremimo sportsku dvoranu ako bude potrebna za zbrinjavanje ljudi”, izjavio je gradonačelnik Urde Manuel Galán za španjolsku javnu televiziju.
Druga nesreća sa smrtnim posljedicama
Današnja nesreća druga je ovogodišnja teška željeznička nesreća sa smrtnim posljedicama u kojoj su sudjelovali brzi vlakovi u Španjolskoj.
Najmanje 45 osoba poginulo je, a 170 ih je ozlijeđeno kada su 18. siječnja dva vlaka iskočila iz tračnica na jugu Španjolske, javlja Sky News.
Nesreća se dogodila u Adamuzu, gdje su se sudarila dva vlaka koja su prometovala prema Madridu i iz njega, a u kojima se nalazilo nekoliko stotina putnika.
Jedan od vlakova, kojim je upravljala tvrtka Iryo, prometovao je na relaciji Málaga – Madrid s oko 300 putnika kada je iskočio iz tračnica.
Nakon iskakanja iz tračnica vlak je prešao na susjedni kolosijek, namijenjen prometu u suprotnom smjeru, te se sudario s nadolazećim vlakom koji je prevozio oko 200 putnika iz Madrida prema Huelvi.
Istragom je utvrđeno da je puknuće tračnice, prema svemu sudeći, nastalo prije nesreće.
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