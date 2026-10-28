VIDEO / Šire se snimke užasne željezničke nesreće u Španjolskoj

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Najmanje deset osoba poginulo je, a više ih je ozlijeđeno u srijedu u sudaru dvaju vlakova u španjolskoj provinciji Toledo, pri čemu su dva vagona pala niz nasip, izvijestili su izvori iz željezničke kompanije Renfe za španjolski javni radio RNE.

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Željeznički promet na pruzi za velike brzine između Madrida i Andaluzije obustavljen je u oba smjera, priopćila je kompanija Adif koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Španjolskoj.

Nesreća se dogodila oko 8.30 sati kada se vlak kompanije Renfe sudario s vlakom privatnog prijevoznika Iryo, koji je prometovao na relaciji Madrid – Sevilla. Prema navodima Adifa, jedan je vlak udario drugoga straga dok su se kretali prema jugu.

Renfe je izvijestio da je vlak broj 2080 naletio na vlak Iryo 6076 pri ulasku u postaju Urda. Posljednja dva vagona vlaka Iryo iskočila su iz tračnica. Također je priopćeno da hitne službe nisu uspjele uspostaviti kontakt sa strojovođom vlaka 2080.

„Došlo je do sudara dvaju vlakova i ima ozlijeđenih. Civilna zaštita zatražila je od nas da pripremimo sportsku dvoranu ako bude potrebna za zbrinjavanje ljudi”, izjavio je gradonačelnik Urde Manuel Galán za španjolsku javnu televiziju.

Gradonačelnik obližnjeg mjesta Los Yébenes Jesús Pérez izjavio je da je dobio informacije kako je riječ o teškoj nesreći, ali da zasad nema mnogo pojedinosti.

At least 46 people killed and 179 injured after two trains operated by Iryo and Renfe collided near Toledo, Spain. The death toll is expected to rise. https://t.co/8qrR2sTFrw — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) October 28, 2026

Na mjesto nesreće upućeni su pripadnici Civilne garde, vatrogasci iz obližnjih gradova Toleda i Ciudad Reala, volonteri Civilne zaštite te medicinske ekipe, koje su počele postavljati napredni medicinski punkt za zbrinjavanje ozlijeđenih.

Nesreća je potaknula i više vodećih španjolskih političara da otkažu planirane aktivnosti u jeku predizborne kampanje.

Several people killed and injured after two high-speed trains collide in Spain. https://t.co/V4bjskNa7z — Muhammad Hammad (@Hammad1Official) October 28, 2026

Španjolski premijer Pedro Sánchez izrazio je šok zbog nesreće te izvijestio da je u stalnom kontaktu s ministrom prometa Óscarom Puenteom i predsjednikom regionalne vlade Kastilje-La Manche gdje se dogodila nesreća.

🚨 Breaking: Horror in Spain 🇪🇸 Terrifying footage from inside a high-speed train that crashed and derailed in Toledo, Spain. 💔 At least 39 people killed and hundreds injured. A devastating tragedy. Prayers for the victims and their families. 🙏 https://t.co/Gng3v7km1G — Samridhi (@samridhi_i) October 28, 2026

„Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle stradalima i zajamčile njihovu sigurnost, u koordinaciji sa svim uključenim institucijama”, napisao je Sánchez na društvenoj mreži X, izrazivši solidarnost sa žrtvama i njihovim obiteljima.

Predsjednik oporbene Narodne stranke Alberto Núñez Feijóo također je izrazio zabrinutost zbog informacija o nesreći. Istaknuo je da je prioritet zbrinuti stradale i pružiti potporu njihovim obiteljima te je izrazio podršku ekipama hitnih službi koje interveniraju na mjestu nesreće.