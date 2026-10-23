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prema preporuci liječnika

Papa Lav otkazao planirano putovanje. Objavljene nove informacije o njegovu zdravlju

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23. lis. 2026. 11:26
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Pope Leo arrives to hold his first weekly general audience in St. Peter's Square since cancer surgery, at the Vatican, October 21, 2026. REUTERS/Yara Nardi
REUTERS/Yara Nardi

Papa Lav XIV. neće otputovati u Asiz 27. listopada, kako je bilo planirano, prema preporuci liječnika koji su potvrdili da njegov oporavak nakon nedavne operacije prsnog koša protječe vrlo dobro.

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Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u petak da papa Lav XIV. neće moći sudjelovati na susretu „Nenaoružani mir koji razoružava”, koji će se 27. listopada održati u Asizu.

„Kako bi se oporavio nakon operacije prsnog koša kojoj je bio podvrgnut u utorak prošlog tjedna, papa Lav XIV. neće moći sudjelovati na susretu 'Nenaoružani mir koji razoružava' u Asizu 27. listopada, kako je bilo planirano”, navodi se u priopćenju Vatican Newsa.

„Susret se održava povodom 40. obljetnice Svjetskog dana molitve za mir, koji je sazvao sveti Ivan Pavao II.

Prema priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice, Papa će poslati poruku u kojoj će izraziti svoju blizinu „organizatorima, poglavarima i predstavnicima kršćanskih zajednica i drugih religija te sudionicima susreta”.

U priopćenju se ističe da je Sveti Otac i dalje uvjeren kako su „dijalog u duhu Asiza te potraga za riječima i gestama mira dragocjeni u vremenu obilježenom sukobima”.

Liječnici objavili nove informacije

Istodobno su liječnik Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora izvijestili da je papa obavio planirano kontrolno rendgensko snimanje prsnog koša, koje je potvrdilo da njegov „postoperativni oporavak protječe vrlo dobro”.

Sveti Otac obavio je planirano kontrolno rendgensko snimanje prsnog koša. Pregled je potvrdio da njegov oporavak nakon operacije protječe vrlo dobro. Međutim, s obzirom na kratko vrijeme koje je prošlo od operacije, liječnici su mu iz predostrožnosti savjetovali da odustane od planiranog putovanja helikopterom 27. listopada”, naveli su u priopćenju koje je u petak objavio Tiskovni ured Svete Stolice.

Objava dolazi nakon što je papa Lav XIV. 13. listopada podvrgnut operaciji tijekom koje mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila.

Papini liječnici u srijedu su priopćili da je operacijom u cijelosti uklonjen zloćudni adenokarcinom pluća te da su naknadne pretrage potvrdile kako „nije potrebno daljnje liječenje”.

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Teme
asiz operacija pluća papa lav

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