prema preporuci liječnika
Papa Lav otkazao planirano putovanje. Objavljene nove informacije o njegovu zdravlju
Papa Lav XIV. neće otputovati u Asiz 27. listopada, kako je bilo planirano, prema preporuci liječnika koji su potvrdili da njegov oporavak nakon nedavne operacije prsnog koša protječe vrlo dobro.
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Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u petak da papa Lav XIV. neće moći sudjelovati na susretu „Nenaoružani mir koji razoružava”, koji će se 27. listopada održati u Asizu.
„Kako bi se oporavio nakon operacije prsnog koša kojoj je bio podvrgnut u utorak prošlog tjedna, papa Lav XIV. neće moći sudjelovati na susretu 'Nenaoružani mir koji razoružava' u Asizu 27. listopada, kako je bilo planirano”, navodi se u priopćenju Vatican Newsa.
„Susret se održava povodom 40. obljetnice Svjetskog dana molitve za mir, koji je sazvao sveti Ivan Pavao II.”
Prema priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice, Papa će poslati poruku u kojoj će izraziti svoju blizinu „organizatorima, poglavarima i predstavnicima kršćanskih zajednica i drugih religija te sudionicima susreta”.
U priopćenju se ističe da je Sveti Otac i dalje uvjeren kako su „dijalog u duhu Asiza te potraga za riječima i gestama mira dragocjeni u vremenu obilježenom sukobima”.
Pope Leo XIV will not make his scheduled visit to Assisi on October 27 in order to “aid his recovery” following his recent thoracic surgery, according to the Holy See Press Office. The Pope will instead send a message to express his closeness to the organizers and attendees of the “Unarmed and Disarming Peace” meeting, which marks the 40th anniversary of the World Day of Prayer for Peace convened in the Italian city by Pope St. John Paul II. “To aid his recovery following the thoracic surgery he underwent on Tuesday of last week, Pope Leo XIV will be unable to attend the ‘Unarmed and Disarming Peace’ meeting in Assisi on October 27, as planned,” read the statement. The Press Office assured everyone that the Holy Father remains convinced “that the ‘Spirit of Assisi’ dialogue and the search for words and gestures of peace are valuable resources in an age of conflict.” At the same time, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Holy Father underwent a scheduled follow-up chest X-ray, which confirmed that his “postoperative recovery is progressing very well.” “However, given the short time that has elapsed since the surgery, his doctors advised against the planned helicopter journey on October 27 as a precaution,” they noted in the statement released on Friday by the Holy See Press Office.— Vatican News (@VaticanNews) October 23, 2026
Liječnici objavili nove informacije
Istodobno su liječnik Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora izvijestili da je papa obavio planirano kontrolno rendgensko snimanje prsnog koša, koje je potvrdilo da njegov „postoperativni oporavak protječe vrlo dobro”.
„Sveti Otac obavio je planirano kontrolno rendgensko snimanje prsnog koša. Pregled je potvrdio da njegov oporavak nakon operacije protječe vrlo dobro. Međutim, s obzirom na kratko vrijeme koje je prošlo od operacije, liječnici su mu iz predostrožnosti savjetovali da odustane od planiranog putovanja helikopterom 27. listopada”, naveli su u priopćenju koje je u petak objavio Tiskovni ured Svete Stolice.
Objava dolazi nakon što je papa Lav XIV. 13. listopada podvrgnut operaciji tijekom koje mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila.
Papini liječnici u srijedu su priopćili da je operacijom u cijelosti uklonjen zloćudni adenokarcinom pluća te da su naknadne pretrage potvrdile kako „nije potrebno daljnje liječenje”.
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