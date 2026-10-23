„Sveti Otac obavio je planirano kontrolno rendgensko snimanje prsnog koša. Pregled je potvrdio da njegov oporavak nakon operacije protječe vrlo dobro. Međutim, s obzirom na kratko vrijeme koje je prošlo od operacije, liječnici su mu iz predostrožnosti savjetovali da odustane od planiranog putovanja helikopterom 27. listopada”, naveli su u priopćenju koje je u petak objavio Tiskovni ured Svete Stolice.