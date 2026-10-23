MIJENJAJU PRAVILA
Zašto su kineski automobili tako jeftini? Japanci rastavili jedan model i iznenadili se
Kineski proizvođači električnih automobila posljednjih godina sve snažnije konkuriraju europskim i japanskim automobilskim kompanijama, a jedna od njihovih najvećih prednosti je cijena.
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Kako bi utvrdili na koji način kineski BYD uspijeva smanjiti troškove proizvodnje, japanski stručnjaci detaljno su rastavili i analizirali električni model Atto 3.
Rezultati analize pokazali su da konkurentnost kineskog proizvođača ne proizlazi isključivo iz nižih troškova rada, nego ponajprije iz načina na koji je organizirana proizvodnja, prenosi Reporteri.
Za razliku od tradicionalnih automobilskih kompanija, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na vanjske dobavljače, BYD velik dio ključnih dijelova razvija i proizvodi samostalno. Takav poslovni model omogućuje mu veću kontrolu nad troškovima, kvalitetom proizvoda i rokovima proizvodnje.
Posebno je važna proizvodnja baterija, koje predstavljaju jednu od najskupljih komponenti električnih vozila. Budući da BYD sam razvija i proizvodi baterije, manje ovisi o drugim proizvođačima i promjenama u dobavljačkom lancu.
Kod europskih i japanskih proizvođača proizvodnja automobila tradicionalno uključuje velik broj specijaliziranih dobavljača. Pojedine kompanije isporučuju elektroničke sustave, druge baterije, a treće mehaničke dijelove i opremu unutrašnjosti vozila. Takav sustav povećava troškove logistike, produljuje rokove isporuke i uključuje dodatne profitne marže dobavljača.
BYD je, s druge strane, znatan dio proizvodnih procesa objedinio unutar vlastite kompanije. Time može brže prilagođavati proizvodne linije, donositi odluke i smanjivati troškove nabave.
Japanski inženjeri tijekom analize modela Atto 3 uočili su još jednu važnu konstrukcijsku prednost. Kineski proizvođač nekoliko ključnih sustava povezuje u jedinstvenu pogonsku jedinicu, čime smanjuje potrebu za velikim brojem zasebnih komponenti.
Ozbiljno konkuriraju tradicionalnim automobilskim markama
Takva integracija pojednostavljuje konstrukciju automobila i postupak njegove montaže. Manji broj dijelova znači i manje proizvodnih operacija, što dodatno pridonosi smanjenju troškova i omogućuje konkurentniju prodajnu cijenu.
Ovakav pristup pokazuje koliko se automobilska industrija promijenila s razvojem električnih vozila.
Kineski automobili, koji su se nekada uglavnom povezivali s niskom cijenom i slabijom konkurentnošću u odnosu na etablirane proizvođače, danas sve ozbiljnije konkuriraju tradicionalnim automobilskim markama.
Za japansku automobilsku industriju, desetljećima poznatu po učinkovitoj proizvodnji i pouzdanosti svojih vozila, analiza BYD-a pokazuje da konkurentska prednost više ne ovisi samo o kvaliteti automobila nego i o sposobnosti proizvođača da pojednostavi proizvodnju i smanji ovisnost o vanjskim dobavljačima.
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