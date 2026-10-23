HNB za N1 o velikoj sigurnosnoj prijetnji: Bankovne usluge i podaci građana nisu ugroženi

"Kada je riječ o jučer objavljenim kritičnim ranjivostima u programskom jeziku PHP, na koje su upozorili Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) i Nacionalni CERT, ističemo da HNB sustavno prati saznanja vezana uz predmetne ranjivosti, u kontaktu je s nadziranim subjektima i prema dosadašnjim rezultatima nadzora povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost podataka te bankovnih usluga nisu ugroženi", poručili su iz HNB-a za N1.