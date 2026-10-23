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PROPUSTI PHP2SHELL

HNB za N1 o velikoj sigurnosnoj prijetnji: Bankovne usluge i podaci građana nisu ugroženi

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Helena Puljiz
|
23. lis. 2026. 11:01
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PEXELS
PEXELS

Nakon što su zbog otkrića dviju kritičnih sigurnosnih ranjivosti u programskom jeziku PHP brojne organizacije diljem svijeta preventivno obustavile rad svojih internetskih usluga, pitali smo Hrvatsku narodnu banku (HNB) postoji li rizik i za hrvatski bankarski sustav.

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Poručuju da prate situaciju i komuniciraju s bankama te da, prema dosadašnjim rezultatima nadzora, bankovne usluge i podaci nisu ugroženi.

Riječ je o sigurnosnim propustima poznatima pod zajedničkim nazivom "PHP2Shell", koji su izazvali zabrinutost zbog široke primjene programskog jezika PHP u internetskim sustavima. Zbog mogućnosti iskorištavanja ranjivosti, pojedine državne institucije i kompanije u svijetu privremeno su isključile digitalne servise dok ne provedu potrebne sigurnosne nadogradnje.

S obzirom na moguće posljedice za financijski sektor, N1 je od HNB-a zatražio informacije o tome jesu li ugrožene hrvatske banke i sigurnost njihovih korisnika.

HNB: U kontaktu smo s nadziranim subjektima

Iz središnje banke ističu da, unutar zakonskih ovlasti, kontinuirano nadziru postupanje subjekata iz svoje nadležnosti u odnosu na prepoznate sigurnosne rizike.

"Hrvatska narodna banka (HNB) unutar svojih zakonskih ovlasti prati postupanje nadziranih subjekata u odnosu na identificirane sigurnosne rizike te, prema potrebi, poduzima dodatne aktivnosti, u suradnji s nadležnim tijelima za kibernetičku sigurnost", navode iz HNB-a.

Dodaju da su u kontaktu s nadziranim subjektima radi razmjene informacija o sigurnosnim ranjivostima i provedbe mjera kojima se smanjuju mogući rizici.

Kad je riječ o novootkrivenim propustima u PHP-u, HNB ističe da prati sva relevantna saznanja i rezultate nadzora.

"Kada je riječ o jučer objavljenim kritičnim ranjivostima u programskom jeziku PHP, na koje su upozorili Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC) i Nacionalni CERT, ističemo da HNB sustavno prati saznanja vezana uz predmetne ranjivosti, u kontaktu je s nadziranim subjektima i prema dosadašnjim rezultatima nadzora povjerljivost, cjelovitost i raspoloživost podataka te bankovnih usluga nisu ugroženi", poručili su iz HNB-a za N1.

PEXELS
PEXELS

CERT i NCSC-HR: Zasad nema potvrđenih napada u Hrvatskoj

CARNET-ov Nacionalni CERT ranije je za N1 potvrdio da su otkrivene dvije kritične ranjivosti, poznate kao PHP2Shell, za koje su u međuvremenu objavljene sigurnosne zakrpe.

"Trenutno nema potvrđenih informacija o aktivnom iskorištavanju navedenih ranjivosti, no preporučuje se hitno ažuriranje programskog paketa kao i provjera jesu li uređaji koji koriste aplikacije pisane u PHP-u zaraženi", poručili su iz CERT-a.

Iz Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR) također su za N1 potvrdili da zasad nema informacija o iskorištavanju tih ranjivosti u Hrvatskoj.

"Prema trenutno dostupnim informacijama, zasad nema potvrda o iskorištavanju ove ranjivosti u Republici Hrvatskoj", naveli su.

Obje institucije upozoravaju na važnost preventivnih mjera i pravodobnog ažuriranja sustava. Nacionalni CERT savjetuje organizacijama koje ne mogu odmah primijeniti sigurnosne zakrpe da privremeno isključe internetski dostupne servise, dok NCSC-HR naglašava važnost prijavljivanja kibernetičkih incidenata i dosljedne provedbe mjera zaštite.

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banke cert cyber sigurnost hnb internet bankarstvo kibernetička prijetnja kibernetički napad n1 teme ncsc php php2shell sigurnosni propusti

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