padaju prozivke
Vučković: Zbog ovog nećete vidjeti pressice Benčić, Radojčić, Grmoje... Bez greške se zna tko je tu nadležan
Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković oglasila se o ilegalnom odlagalištu otpada u zagrebačkom Ježdovcu, poručivši da je za taj problem nadležan Grad Zagreb. Pritom je prozvala oporbene političare.
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"Posljednjih dana u javnom prostoru često se spominje lokacija onečišćena ilegalnim aktivnostima - Ježdovec u Zagrebu.
Vidim da se govori o prebacivanju odgovornosti između različitih institucija. Nema prebacivanja odgovornosti.
Za Ježdovec kao i za druge zone sanitarne zaštite nadležan je Grad Zagreb. No, da i nisam ovo napisala lako se moglo pogoditi tko je nadležan. Ni uz "Gudronske jame" niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje klipova Benčić, Radojčić, Grmoje, Troskota, Zmajlovića, Hajdaša. Po tome, bez greške, možete znati tko je nadležan.
Ministarstvo je, inače, 3. srpnja tražilo podatke o ovoj i drugim problematičnim lokacijama u Zagrebu te će učiniti sve da se zaštiti okoliš i javni interes građana Zagreba", napisala je ministrica Marija Vučković na Facebooku.
Ilegalno odlagalište otpada u Ježdovcu, kod Lučkog, prema tvrdnjama lokalnih aktivista, problem je već više od dvadeset godina. Državni inspektorat u posljednjih je šest godina podnio deset prijava protiv nepoznatih počinitelja, no otpad se i dalje gomila, navodi HRT.
Nedavno je slučaj komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
O nezakonitom odlagalištu otpada u Ježdovcu koje se uspoređuje s nezakonitim odlagalištem otpada u Gospiću, Tomašević kaže da je to uspoređivanje "krušaka i jabuka".
U Gospiću je situacije da se uvozi opasni otpad u Hrvatsku koji se nema gdje legalno odložiti niti obraditi, a Ježdovec je desetljećima ilegalno odlagalište.
Ističe da policija, komunalni redari i inspektorat rade na tome. Osim toga, napomenuo je da su u Gradskoj skupštini imali nekoliko planova i intervencija kako bi to spriječili, primjerice postavljanjem fizičkih barijera da kamioni ne mogu ulaziti, postavljanjem nadzorne kamere, pa čak i korištenjem dronova za identifikaciju kamiona.
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