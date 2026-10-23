Vučković: Zbog ovog nećete vidjeti pressice Benčić, Radojčić, Grmoje... Bez greške se zna tko je tu nadležan

Za Ježdovec kao i za druge zone sanitarne zaštite nadležan je Grad Zagreb. No, da i nisam ovo napisala lako se moglo pogoditi tko je nadležan. Ni uz "Gudronske jame" niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje klipova Benčić, Radojčić, Grmoje, Troskota, Zmajlovića, Hajdaša. Po tome, bez greške, možete znati tko je nadležan.