"Budite spremni"
Građani europske zemlje dobili upozorenje: Osigurajte zalihe hrane i vode
Britanska vlada pozvala je sve građane da osiguraju zalihe do devet litara vode i hrane dovoljne za tri dana, u sklopu novih smjernica kojima se želi osigurati da kućanstva mogu preživjeti ekstremne vremenske uvjete, kibernetičke napade ili druge ozbiljne izvanredne situacije.
Britanski ministar sigurnosti Dan Jarvis poručio je da bi se „svi koji mogu pridržavati ovih savjeta trebali njima i voditi”.
Riječ je o „jednostavnim koracima za pripremu na svakodnevne izvanredne situacije”, koji su dio širih napora usmjerenih na zajednicu kako bi se „povećala otpornost zemlje”, rekao je.
Ministar obrane Wes Streeting dodao je da se Britanija mora pripremiti i za prijetnju „terorizma pod državnim pokroviteljstvom”, koji bi Rusija ili druge neprijateljske sile mogle usmjeriti na ključnu infrastrukturu.
„Izrazi poput 'hibridnog ratovanja' i 'prijetnji u sivoj zoni' ne opisuju dovoljno jasno široj javnosti ono što ja radije nazivam 'terorizmom pod državnim pokroviteljstvom'”, rekao je.
„Suočeni s tim prijetnjama, koje nisu hipotetske, nego stvarne, i koje se ne događaju negdje drugdje, nego sve više ovdje, moramo ozbiljno pristupiti jačanju nacionalne otpornosti, jednako kao i nacionalne obrane.”
„Vrlo je važno da kućanstva i poduzeća pitamo jesu li pripremljeni. Jesu li spremni? Znaju li kako bi reagirali u slučaju svakodnevnih izazova koji bi se mogli pojaviti?”, dodao je.
Što bi građani trebali imati kod kuće?
Građanima se savjetuje da kod kuće imaju spremne deke, gotovinu, pribor za prvu pomoć, baterijsku svjetiljku s rezervnim baterijama te FM radio koji se može pokretati ručno, bez električne energije.
Prema smjernicama, potrebno je osigurati tri litre pitke vode po osobi dnevno, dok su za kuhanje i održavanje higijene potrebne dodatne količine.
Vlada je još u kolovozu najavila da će građanima preporučiti stvaranje zaliha konzervirane hrane, no nova kampanja, koju provodi Ured britanske vlade, donosi znatno konkretnije preporuke.
Uslijedit će i promotivna kampanja na društvenim mrežama i radiju.
Stvaranje zaliha za tri dana smatra se realističnom i praktičnom preporukom za kućanstva, a time bi se Ujedinjeno Kraljevstvo pridružilo Francuskoj, Irskoj i Nizozemskoj, koje već savjetuju građanima kako se pripremiti za ozbiljne poremećaje u svakodnevnom životu.
Strah od snažnih oluja i ekstremnih vremenskih uvjeta
Ministri su odlučili pokrenuti kampanju uoči zimske sezone oluja, nakon niza snažnih nevremena koja su posljednjih godina pogodila Ujedinjeno Kraljevstvo.
Deseci tisuća kućanstava u središnjoj i jugozapadnoj Engleskoj te Walesu ostali su bez električne energije nakon što je u siječnju oluja Goretti pogodila zemlju, uz udare vjetra koji su dosezali gotovo 160 kilometara na sat.
Zabrinutost izaziva i mogući utjecaj takozvanog „super El Niña”, globalnog klimatskog fenomena zbog kojeg bi 2027. mogla postati najtoplija godina otkako postoje mjerenja.
Taj bi fenomen mogao izazvati nepredvidive vremenske obrasce te utjecati na globalnu opskrbu hranom i energetske sustave.
Kibernetičke prijetnje i opasnost od nestanka struje
Nove smjernice objavljene su u trenutku kada su 32 internetske stranice britanske vlade privremeno isključene iz predostrožnosti, nakon otkrivanja sigurnosnog propusta u programskom jeziku PHP, koji koriste milijuni internetskih stranica diljem svijeta.
Britanski Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost poslao je 50.000 upozorenja pogođenim organizacijama, što je još jednom pokazalo koliko su moderna društva ovisna o internetu i drugim ključnim tehnologijama.
Španjolska i Portugal u travnju 2025. iznenada su ostali bez električne energije na nekoliko sati zbog lančanog kvara izazvanog nestabilnošću napona u elektroenergetskoj mreži.
Nestanak struje pogodio je oko 55 milijuna ljudi, a riječ je o jednom od najtežih takvih incidenata u novijoj europskoj povijesti.
Streeting je upozorio da građani moraju razmisliti i o tome kako bi reagirali na napade u sklopu hibridnog ratovanja koje bi mogla provesti Rusija ili druge neprijateljske države.
Takvi napadi mogli bi uključivati kibernetičke operacije koje bi onesposobile sustave plaćanja kojima se koriste poduzeća ili dovele do prekida opskrbnih lanaca.
Ruski špijunski brodovi pod povećalom
Ministar je govorio tijekom posjeta novoj tvornici cijevi za tenkovske topove u Telfordu, u regiji West Midlands.
Tvornica, u vlasništvu njemačkog proizvođača Rheinmetalla, dio je nastojanja da se ubrza ponovno naoružavanje zbog ruskih vojnih prijetnji.
Streeting je pritom naglasio da javnost mora biti spremna i na hibridno ratovanje te sabotaže koje ne predstavljaju otvoreni rat.
Britanska kraljevska mornarica pratila je ruske špijunske brodove koji su nadzirali podmorske cjevovode i kabele koji povezuju Ujedinjeno Kraljevstvo s kontinentalnom Europom i drugim dijelovima svijeta.
To je potaknulo zabrinutost da bi ta infrastruktura jednog dana mogla postati metom napada, iako bi takav potez predstavljao ozbiljnu eskalaciju Moskve.
Europske države sve glasnije upozoravaju na prijetnju sabotaža koje provode neprijateljske sile, osobito Rusija, a koje mogu izazvati ozbiljne poremećaje ili izravno ugroziti sigurnost građana.
Među takvim incidentima navode se pronalazak drona napunjenog eksplozivom pokraj ukrajinskog teretnog zrakoplova u njemačkoj zračnoj luci Leipzig u kolovozu te niz eksplozija i požara u obrambenim postrojenjima.
Slična kampanja provedena je tijekom Hladnog rata
Britanija je dosad rijetko provodila javne informativne kampanje ove vrste jer su vlade obiju vodećih političkih stranaka izbjegavale optužbe za nepotrebno širenje straha.
Jedna od najpoznatijih takvih kampanja provedena je 1980. godine pod nazivom „Protect and Survive” („Zaštitite se i preživite”).
Građanima su tada davane upute kako preživjeti nuklearni rat, uključujući savjete za izgradnju skloništa u vlastitom domu i osiguravanje zaliha hrane za 14 dana.
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