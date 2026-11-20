trebao održati koncert
Planirali ubiti ukrajinskog repera po nalogu Rusije? Uhićena dvojica Danaca
Ukrajinski reper Kyivstoner, koji ima ukrajinsko i američko državljanstvo, trebao je u rujnu nastupiti u Danskoj u sklopu europske turneje.
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Dvojica danskih državljana osumnjičena su da ih je ruska obavještajna služba regrutirala kako bi ubili popularnog ukrajinskog repera Kyivstonera, koji je u rujnu trebao održati koncert u Danskoj.
Slučaj je otkriven u petak tijekom sudskog ročišta u Lyngbyju, sjeverno od danske prijestolnice Kopenhagena, izvijestila je danska javna televizija DR.
Čini se da je navodni plan za ubojstvo osujećen kada su muškarci uhićeni neposredno prije koncerta zakazanog za 25. rujna, javlja Euronews.
Dvojica muškaraca nalaze se u istražnom zatvoru od rujna, nakon što je u njihovu automobilu u Hellerupu, imućnoj stambenoj četvrti sjeverno od Kopenhagena, pronađeno oružje.
Prema navodima DR-a, tužitelji sada traže proširenje pravne osnove za njihovo zadržavanje u istražnom zatvoru kako bi obuhvatila i navodne planove za ubojstvo ukrajinskog repera.
Obojica su se, prema dostupnim informacijama, izjasnila da nisu kriva.
"Upozorili su ga danski obavještajci"
O okolnostima navodnog plana za ubojstvo zasad se malo zna, uključujući i to što je policiju prvotno navelo na trag osumnjičenicima.
Ukrajinski reper Kyivstoner, koji ima dvojno, ukrajinsko i američko državljanstvo, trebao je u rujnu nastupiti u Danskoj u sklopu europske turneje.
Prema pisanju lokalnih medija, reper je u objavi na Instagramu, koja više nije dostupna, naveo da su ga danski obavještajci upozorili na prijetnju njegovu životu te mu onemogućili nastup u Danskoj.
Kyivstoner je, prema medijskim izvješćima, ranije ove godine također bio meta planiranog atentata u Poljskoj.
Očekuje se da će danska Sigurnosno-obavještajna služba (PET) i nacionalna policija u petak održati zajedničku konferenciju za novinare o ovom slučaju, u sklopu koje će govoriti o „promjenama u sigurnosnim prijetnjama povezanima s Rusijom”.
Danski ministri pravosuđa i vanjskih poslova također bi u petak trebali održati zasebnu konferenciju za novinare.
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