KONKRETNA PRIJETNJA
Rusija priprema sabotaže u europskoj zemlji? Obavještajci otkrili moguće mete
Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj, izvijestile su u srijedu novine Berlingske.
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Tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini među glavnim su metama, rekao je novinama Emil Graesholm, šef protuobavještajne službe Danske sigurnosne i obavještajne službe (PET).
"Glavni cilj je zaustaviti specifične isporuke za ukrajinsku obranu", citiran je Graesholm. "Istovremeno, cilj je zastrašiti nas kako više ne bismo podržavali Ukrajince i ne bismo širili vlastite obrambene sposobnosti."
Obavještajna služba obično se drži po strani, ali Graesholm je rekao da je prijetnja dovoljno konkretna da opravda javno upozorenje.
"Odabir meta i pripreme toliko su specifični da smatramo da je potrebno javno objaviti poruku, jer je ovo prijetnja koju treba shvatiti ozbiljno."
Graesholm je naveo podmetanje požara kao jedan od mogućih ruskih planova i pozvao tvrtke u obrambenoj industriji da pooštre sigurnosne mjere. On tvrdi da Rusija također pokušava regrutirati "obične Dance" za svoje planove, često bez da oni znaju da rade za Moskvu.
"To bi moglo uključivati snimanje fotografija ili videozapisa tvrtki ili objekata koji se zatim mogu koristiti za planove sabotaže", rekao je.
Pozvao je ljude u Danskoj da budu sumnjičavi, ako im se netko obrati s takvim zahtjevima.
PET očekuje da će prijetnja nastaviti rasti "u opsegu i složenosti", navodi se u izvješću.
"Usmjerena je protiv ukrajinskih proizvođača obrane u Danskoj", rekao je Graesholm. "Ali možemo vidjeti da su Rusi općenito zainteresirani za obrambenu industriju u Danskoj."
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