NA DUBINI OD 10 KM
Potres magnitude 5,9 pogodio Indoneziju
Potres magnitude 5,9 pogodio je u nedjelju područje Sumbawe u Indoneziji, objavio je njemački Istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
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Potres je bio na dubini od 10 kilometara, objavio je GFZ.
Za sada nema informacija o mogućoj šteti niti žrtvama.
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