Potres magnitude 5,9 pogodio Indoneziju

Ilustracija / Unsplash

Potres magnitude 5,9 pogodio je u nedjelju područje Sumbawe u Indoneziji, objavio je njemački Istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

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Potres je bio na dubini od 10 kilometara, objavio je GFZ.

Za sada nema informacija o mogućoj šteti niti žrtvama.