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NA DUBINI OD 10 KM

Potres magnitude 5,9 pogodio Indoneziju

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Hina
|
04. lis. 2026. 08:11
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Potres
Ilustracija / Unsplash

Potres magnitude 5,9 pogodio je u nedjelju područje Sumbawe u Indoneziji, objavio je njemački Istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

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Potres je bio na dubini od 10 kilometara, objavio je GFZ.

Za sada nema informacija o mogućoj šteti niti žrtvama. 

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potres potres indonezija

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