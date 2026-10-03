zdravstveni rizici
Štetniji su nego što se mislilo: Sedam proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Svi znamo da brza hrana, grickalice, sokovi puni šećera i slatkiši nisu zdravi, ali novo istraživanje pokazuje da štete i više nego što se do sada smatralo.
"Ultraprerađena hrana povezuje se sa štetnim utjecajem na svaki glavni organski sustav ljudskog tijela i predstavlja golemu prijetnju globalnom zdravlju", piše Guardian o znanstvenim radovima objavljenima u časopisu The Lancet. Podaci otkrivaju da takva, nezdrava prehrana, potiče prejedanje, vodi do manjka nutrijenata u organizmu i povećava rizik od štetnih kemikalija i aditiva. Redovita konzumacija povezuje se sa slabijim zdravljem i nizom bolesti – među njima mogu biti pretilost, rak i depresija, prenosi Dnevnik.hr.
Stručnjaci još uvijek ne mogu točno uprijeti prstom u to što je štetno u takvoj hrani – je li riječ o količini masti, šećera i soli ili o konzervansima, emulgatorima i drugim aditivima koji se obično koriste u njihovoj proizvodnji.
"Dokazi snažno upućuju na to da ljudi nisu biološki prilagođeni za konzumaciju ultraprerađene hrane koja se plasira na tržište zbog većeg profita korporacija. Prehrana se mijenja diljem svijeta i drastično potiskuje svježu i minimalno prerađenu hranu”, upozorava Monteiro, a stručnjaci pozivaju da se takva hrana uočljivo i jasno označi.
Najgori ultraprerađeni proizvodi
- Energetska pića
Iako se tvrdi da energetska pića poboljšavaju koncentraciju, redovita konzumacija tjera srce da radi brže i jače te može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, osobito kod djece i mladih.
- Industrijski proizveden kruh
Uz osnovne sastojke (brašno, kvasac, sol i voda), nezdravi kruh obično sadrži aditive koji ubrzavaju proces proizvodnje i produljuju rok trajanja, poput emulgatora, konzervansa i šećera.
- Nezdrave žitarice za doručak
Ako vaše žitarice sadrže aditive, konzervanse i bojila, onda vam ne čine ništa dobro. Osim toga, obrada žitarica smanjuje količinu vlakana i hranjivih tvari, a povećava se negativan utjecaj na krvni šećer i inzulin.
- Hot-dog
Previše crvenog mesa može izazvati bolesti debelog crijeva, a ako je uz to i prerađeno te sadrži nitrate, velike količine zasićenih masti i soli, onda raste i rizik od srčanih bolesti i dijabetesa.
- Lažno meso
Veganska hrana koja oponaša teksturu, okus i izgled mesa može biti puna kemije, pa se savjetuje pomno čitanje deklaracija.
- Pileći medaljoni (nuggets)
Udio mesa obično je nizak u ovom proizvodu, što znači da je udio proteina manji nego što očekujemo. Ostali sastojci uključuju škrob, ulje, glukozni sirup, stabilizatore i bojila, što rezultira visokim udjelom masti, šećera i soli.
- Grickalice od prerađenog krumpira
Čips od krumpira u prahu, rafiniranih biljnih ulja, rižinog i pšeničnog brašna, emulgatora, soli i bojila nikako nije dobar izbor. Još ako sadrži i mononatrijev glutamat, hidrolizirane proteine i glukozni sirup, tada se nikome ne preporučuje. Dodatan minus je što tijekom pripreme na visokim temperaturama mogu nastati kancerogeni spojevi.
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