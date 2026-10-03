Štetniji su nego što se mislilo: Sedam proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti

"Ultraprerađena hrana povezuje se sa štetnim utjecajem na svaki glavni organski sustav ljudskog tijela i predstavlja golemu prijetnju globalnom zdravlju", piše Guardian o znanstvenim radovima objavljenima u časopisu The Lancet. Podaci otkrivaju da takva, nezdrava prehrana, potiče prejedanje, vodi do manjka nutrijenata u organizmu i povećava rizik od štetnih kemikalija i aditiva. Redovita konzumacija povezuje se sa slabijim zdravljem i nizom bolesti – među njima mogu biti pretilost, rak i depresija, prenosi Dnevnik.hr.