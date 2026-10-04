Grlić Radman spomenuo 2,7 milijardi dolara, crnogorski analitičar: "To je diplomatska prijetnja"

Ta država ulazi u završnicu pristupnih pregovora s Europskom unijom, ali i u novu fazu političke krize nastale nakon što je predsjednik parlamenta Andrija Mandić poslao sućut obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića, a onda i onemogućio održavanje sjednice parlamenta na kojoj bi se, na prijedlog oporbe, odlučivalo i njegovoj smjeni.