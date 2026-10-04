Dizel više raste nego što pada, a s njim i sve ostalo. Analitičar: "Zaboravimo kratke rukave u stanovima ove zime"

"Osobito zato što je (inflacija) još uvijek osjetno viša od srednjoročnog cilja od dva posto. Očekivani scenarij jest njezino postupno usporavanje, ali taj put neće biti pravocrtan. Najveći su rizici daljnji rast cijena nafte i plina, geopolitički poremećaji te poskupljenje hrane zbog vremenskih nepogoda i skupljeg prijevoza. Ako se energetski šok ne produbi, inflacija bi se tijekom 2027. trebala postupno smanjivati", predviđa naš sugovornik.