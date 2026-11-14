"OVO JE PRAVO ČUDO"
VIDEO / Drama u New Orleansu: Tanker izgubio kontrolu i udario u kruzer pun putnika
Svi su putnici na broju nakon što se u petak u New Orleansu na rijeci Mississippiju tanker sudario s riječnim kruzerom, pri čemu je 32 ljudi završilo u bolnici, izjavila je gradska dužnosnica.
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"Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, nitko se ne vodi kao nestao, što je uistinu pravo čudo na Mississippiju", rekla je Helena Moreno.
Navela je kako nitko od 32 putnika koji se nalaze na liječenju u bolnici nije zadobio ozljede opasne po život.
Moreno je izjavila da je izgubljena kontrola nad tankerom Atlantic Asphalt, koji je udario u riječni kruzer American Heritage.
Putnici su odmah nakon sudara pokušali napustiti kruzer, no brod se ubrzo počeo naginjati, a zatim se prevrnuo na bok, pri čemu je nekoliko ljudi završilo u vodi.
U trenutku nesreće na brodu je bilo više od 130 putnika, izvijestio je CNN pozivajući se na lučke vlasti. Mnogi putnici bili su starije dobi, što je isprva izazvalo bojazan da bi neki od njih mogli ostati zarobljeni unutar plovila.
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