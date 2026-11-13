Špinat je također bogat korisnim hranjivim tvarima poput folata i vitamina K, a njegov blagi okus dobro se slaže s različitim dodacima. Isprobajte ga u kombinaciji s gljivama, piletinom s roštilja ili mozzarellom kako biste dobili ukusnu kombinaciju koja obogaćuje pizzu povrćem, a da pritom ne dominira njezinim okusom.