uravnoteženiji obrok
Nutricionistica odabrala šest najboljih dodataka za pizzu za regulaciju šećera u krvi
Odabir dodataka za pizzu bogatih vlaknima, proteinima i drugim korisnim hranjivim tvarima može pridonijeti uravnoteženijem obroku i pomoći u održavanju stabilnije razine šećera u krvi.
Iako sami dodaci ne mogu spriječiti nagli porast šećera u krvi, mogu biti koristan dio prehrane u kombinaciji s odgovarajućom vrstom tijesta, veličinom porcije i namirnicama koje poslužujete uz pizzu, piše Health.com.
1. Špinat
Špinat obogaćuje pizzu vlaknima, a pritom sadrži vrlo malo ugljikohidrata. Vlakna usporavaju probavu, što može pomoći u sprječavanju naglog porasta šećera u krvi nakon obroka. Iako uobičajena porcija špinata sadrži relativno malu količinu vlakana, ona može pridonijeti njihovu ukupnom dnevnom unosu.
Špinat je također bogat korisnim hranjivim tvarima poput folata i vitamina K, a njegov blagi okus dobro se slaže s različitim dodacima. Isprobajte ga u kombinaciji s gljivama, piletinom s roštilja ili mozzarellom kako biste dobili ukusnu kombinaciju koja obogaćuje pizzu povrćem, a da pritom ne dominira njezinim okusom.
2. Gljive
Gljive pizzi daju bogat, pikantan okus i puniju teksturu, a pritom sadrže vrlo malo ugljikohidrata. Također su izvor hranjivih tvari poput selena i vitamina B skupine.
Gljive mogu biti i ukusna zamjena za mesne dodatke poput kulena ili kobasica. Zamjenom dijela prerađenog mesa gljivama možete smanjiti količinu natrija i zasićenih masnoća u pizzi. To može biti osobito korisno za osobe s dijabetesom, koje mogu imati povećan rizik od srčanih bolesti.
Kombinirajte gljive sa špinatom i lukom ili ih upotrijebite kao glavni dodatak pizzi bogatoj povrćem.
3. Paprike
Paprike pizzi daju boju, hrskavost i prirodno slatkast okus. Sadrže vitamin C i određenu količinu vlakana, a pritom imaju relativno malo ugljikohidrata, što ih čini jednostavnim načinom da obrok obogatite povrćem.
Crvena, žuta i zelena paprika jednako su dobar izbor, pa odaberite onu koja vam najviše odgovara. Kombinirajte ih s lukom i gljivama za pizzu bogatu povrćem ili ih dodajte pizzi s piletinom s roštilja kako biste obogatili njezin okus i teksturu.
4. Artičoke
Artičoke se ističu visokim udjelom vlakana, uključujući vrstu vlakana koja se naziva inulin. Inulin djeluje kao prebiotik, što znači da služi kao hrana korisnim bakterijama u crijevima. Zdrav crijevni mikrobiom može pomoći u regulaciji šećera u krvi i pridonijeti drugim aspektima metaboličkog zdravlja.
Srca artičoka praktičan su dodatak domaćoj pizzi, ali i onoj iz restorana. Dobro se slažu sa špinatom, gljivama i mozzarellom te stvaraju ukusnu kombinaciju različitih tekstura.
Ako kupujete marinirane artičoke, provjerite količinu natrija navedenu na deklaraciji i prema potrebi ih ocijedite prije dodavanja na pizzu.
5. Piletina s roštilja
Piletina s roštilja odličan je izbor ako želite povećati udio proteina u pizzi. Proteini imaju manji izravan utjecaj na razinu šećera u krvi od ugljikohidrata, a mogu vam pomoći i da dulje ostanete siti nakon obroka. Konzumacija proteina zajedno s ugljikohidratima također može ublažiti porast šećera u krvi nakon jela.
Kad god je moguće, birajte piletinu s roštilja koja nije panirana jer paniranje povećava količinu ugljikohidrata.
Piletina se dobro slaže sa špinatom, paprikama, gljivama i umjerenom količinom mozzarelle. Njome možete zamijeniti i dio prerađenih mesnih dodataka kako biste smanjili unos natrija i masnoća.
6. Masline
Masline pizzi daju karakterističan slankast okus koji se odlično slaže s umakom od rajčice, povrćem i sirom. Sadrže jednostruko nezasićene masne kiseline, vrstu nezasićenih masnoća koje se povezuju sa zdravljem srca.
Iako masline nisu značajan izvor vlakana ili proteina, sadrže vrlo malo ugljikohidrata, pa obogaćuju okus pizze bez znatnog povećanja ukupne količine ugljikohidrata u obroku.
Najvažnije je pripaziti na unos natrija. Masline mogu sadržavati mnogo soli, osobito ako su konzervirane u salamuri. Zato ih koristite umjereno, posebno ako na pizzu dodajete sir ili druge slane sastojke.
Ako naručujete pizzu, možete zatražiti manju količinu maslina kako biste smanjili ukupni unos natrija.
Kako pripremiti pizzu koja pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi?
Odabir dodataka igra važnu ulogu u pripremi pizze koja manje utječe na nagle promjene razine šećera u krvi. Birajte različite vrste povrća i nemasnog mesa kako biste povećali unos vlakana i proteina, a izbjegavajte prerađene mesne proizvode kako biste smanjili količinu natrija i zasićenih masnoća.
Tijesto je često glavni izvor ugljikohidrata u pizzi, stoga pripazite na veličinu porcije i provjerite nutritivne vrijednosti kada su dostupne.
Uz pizzu možete poslužiti i salatu ili drugo povrće s niskim udjelom škroba kako biste obrok dodatno obogatili vlaknima i hranjivim tvarima.
Ne morate se odreći omiljene pizze kako biste održavali stabilnu razinu šećera u krvi. Birajte dodatke koje volite i vodite računa o ukupnom sastavu obroka, a ne samo o pojedinačnim sastojcima.
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