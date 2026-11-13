OBJAVLJEN PROGRAM
Velike promjene na Adventu u Zagrebu: Evo što nas sve očekuje ove godine
Zagreb se i ove zime priprema za Advent, koji će od 28. studenoga do 7. siječnja donijeti brojne kulturne, glazbene i zabavne sadržaje na gradske ulice i trgove.
Ovogodišnje izdanje donosi povratak adventskih događanja na Gornji grad, nove sadržaje na Mažuranićevu trgu te više od 80 koncerata tijekom 41 dana. Organizatori se nadaju da će bogat program privući brojne domaće i strane posjetitelje te ponoviti prošlogodišnje rekordne turističke rezultate.
"Fantastičan i jako bogat program"
Među glavnim novostima je povratak adventskih sadržaja na Strossmayerovo šetalište i Plato Gradec, dok će Mažuranićev trg prvi put dobiti ulogu obiteljske adventske lokacije sa svjetlosnim instalacijama i kazališnim programom za djecu. Posjetitelje će ponovno dočekati i tradicionalne adventske lokacije poput Zrinjevca, Fuliranja i Europskog trga.
"Fantastičan i jako bogat program, brojne manifestacije na otvorenom, brojna kulturna događanja, pa i tri doista velike međunarodne izložbe u zagrebačkim muzejima. Ovim putem koristim priliku pozvati sve Zagrepčanke i Zagrepčane, sve posjetitelje i posjetiteljice našega grada. Dođite nam u Zagreb, dođite nam na Advent", izjavila je Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.
Ovogodišnji Advent predstavljen je i novim vizualnim identitetom, koji potpisuje grafički dizajner Zoran Đukić. Kampanja se održava pod sloganom "Božić ima nuspojave. Osobito u Zagrebu.", a njezin vizualni koncept spaja tradicionalne tehnike sa suvremenim motivima zagrebačkog urbanog života.
"Ono što mi je bilo posebno fora jest spojiti tu jako tradicionalnu tehniku sa suvremenim motivima iz urbanog života grada Zagreba i tako dobiti jedan svečan i raskošan, ali zapravo i veseo i opušten identitet", objasnio je Đukić.
Poseban dio programa bit će Panonske putujuće božićne jaslice gradišćanskih Hrvata iz austrijskog Gradišća. Riječ je o ručno izrađenim figurama odjevenima u tradicionalne gradišćanske narodne nošnje, uz prikaze panonskih krajolika, arhitekture i svakodnevnog života tamošnje hrvatske zajednice.
"To hrvatsko nasljeđe u Gradišću također je dio austrijskog nasljeđa. Panonske jaslice velik su objekt, a na njima možete jasno vidjeti jezera, vinograde i arhitekturu regije", istaknula je austrijska veleposlanica.
Značajan gospodarski učinak
Organizatori pritom imaju visoka očekivanja od ovogodišnje turističke sezone, nakon što je prošlogodišnji Advent ostvario rekordne rezultate. Tijekom adventskih i novogodišnjih događanja zabilježeno je više od 163.000 turističkih dolazaka i više od 310 tisuća noćenja, što predstavlja rast od tri posto u dolascima i dva posto u noćenjima u odnosu na prethodnu godinu.
Značajan je i gospodarski učinak manifestacije. Prema procjeni Instituta za turizam, potrošnja povezana s Adventom u sezoni 2024./2025. iznosila je između 96 i 127 milijuna eura.
Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld naglasila je da se i ove godine očekuje velik interes međunarodne javnosti, čemu pridonose brojni kulturni sadržaji i promocija Zagreba u stranim medijima.
"Ono što je posebno važno jest više od 80 koncerata tijekom 41 dana. Brojne kulturne lokacije i institucije bit će uključene u ovaj Advent. Očekujemo doista velik interes, s obzirom na to da se o nama izvještava u šest zemalja. Dosad je već bilo više od 55 objava stranih novinara i medija o zagrebačkom Adventu, koji se uvijek svrstava među pet ili deset najboljih gradova za božićne sajmove i božićni ugođaj", izjavila je Bienenfeld.
Zagrebački Advent nastavlja privlačiti pozornost i međunarodnim priznanjima. Početkom studenoga osvojio je priznanje "Best Christmas City Breaks" prema izboru platforme European Best Destinations, čime je dodatno potvrđena njegova prepoznatljivost među europskim adventskim destinacijama.
Podsjetimo, zagrebački Advent već je tri godine zaredom, 2016., 2017. i 2018., bio proglašen najboljim božićnim sajmom u Europi, a organizatori se nadaju da će i ovogodišnje izdanje nastaviti niz uspješnih turističkih rezultata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare