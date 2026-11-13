Velike promjene na Adventu u Zagrebu: Evo što nas sve očekuje ove godine

"Ono što je posebno važno jest više od 80 koncerata tijekom 41 dana. Brojne kulturne lokacije i institucije bit će uključene u ovaj Advent. Očekujemo doista velik interes, s obzirom na to da se o nama izvještava u šest zemalja. Dosad je već bilo više od 55 objava stranih novinara i medija o zagrebačkom Adventu, koji se uvijek svrstava među pet ili deset najboljih gradova za božićne sajmove i božićni ugođaj", izjavila je Bienenfeld.