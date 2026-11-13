Okupljena pokraj uzletno-sletne staze u južnoj Njemačkoj, nekolicina antikomunističkih boraca pripremala se ispaliti prve hice Hladnog rata. Operacijom je zapovijedao časnik CIA-e iz operativne baze u Münchenu. U blizini su stajali mađarski članovi posade koje je regrutirao, odjeveni u letačka odijela. S njima su bila i dvojica ukrajinskih emigranata koji su se dobrovoljno prijavili za padobranski skok u domovinu. Njihova kodna imena bila su Apostol 1 i Apostol 2. Svaki je nosio krivotvorene osobne dokumente, minijaturni radioprijamnik s odašiljačem, pištolj, strojnicu, ručne bombe, vrećicu punu zlatnika i kapsulu s otrovom koju je trebao progutati u slučaju zarobljavanja. Čekao ih je neoznačeni transportni zrakoplov C-47.