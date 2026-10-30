Inspekcijski nadzor
DIRH za N1: Nije utvrđeno da je otpad iz Varaždina završio na zadarskom odlagalištu Diklo
Inspekcijskim nadzorom nikada nije utvrđeno da je otpad iz Varaždina završio na zadarskom odlagalištu Diklo, potvrdio je DIRH za N1.
Oglas
"Predmetni otpad je obrađen u MBO postrojenju sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom pri čemu je, između ostalog, nastao ostali otpad, uključujući mješavine materijala od mehaničke obrade otpada, a koji je predan na daljnju obradu ovlaštenim osobama.
Vezano uz odlagalište Diklo, ističemo da upravitelj odlagališta Diklo nije osigurao provjeru sukladnosti preuzetog otpada odnosno nije provodio nasumično odabiranje preuzetog otpada niti je na uzorcima provodio kontrolne kemijske analize te je temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom protiv pravne i odgovorne osobe društva pokrenut prekršajni postupak", naveli su.
Podsjetimo, saborski zastupnik Mosta Ivan Matić najavio je kaznenu prijavu protiv ministrice Vučković, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša, Grada Varaždina i tvrtki koje su sudjelovale u sanaciji varaždinskih bala.
Na konferenciji za novinare u Zadru upozorio je da je projekt financiran javnim novcem, a da postoje sumnje kako dio otpada nije propisno zbrinut, nego je prevezen na zadarsko odlagalište Diklo.
"Građani nisu platili prijevoz smeća iz Varaždina u Zadar. Platili su njegovu trajnu sanaciju i zbrinjavanje, a sada se moramo zapitati jesmo li za gotovo 30 milijuna eura dobili najskuplji transport otpada ikada", rekao je Matić za HRT.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas