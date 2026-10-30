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Trump nazvao Norvešku "us*anom zemljom", Norvežani mu odgovorili na genijalan način
Norveška turistička zajednica na originalan je i duhovit način odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je Norvešku nazvao „usranom zemljom” jer nije dobio Nobelovu nagradu za mir.
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Trump je na predizbornom skupu u Michiganu izjavio da je Norveška postala „usrana zemlja” te poručio da ne želi useljenike iz te države jer mu nije dodijeljena prestižna nagrada.
Umjesto oštre reakcije, norveška turistička zajednica Visit Norway odlučila je iskoristiti njegovu uvredu za promociju zemlje, piše The Guardian.
„Jesu li ovo najbolji zahodi na svijetu?”, upitali su na svojoj internetskoj stranici, uz slogan „Norveška ponovno čini zahode velikima”, aludirajući na Trumpov poznati slogan.
Objavili su fotografije nekih od najljepših javnih toaleta u Norveškoj, smještenih uz fjordove, slapove i spektakularne vidikovce. Mnogi su djela poznatih arhitekata, a neki su osvojili i međunarodne nagrade za dizajn.
Među njima se ističe toalet na vidikovcu Stegastein, s velikim zatamnjenim staklima koja omogućuju pogled na fjord, ali štite privatnost posjetitelja. Predstavljen je i Ureddplassen, poznat po neobičnom valovitom obliku i pogledu na norvešku obalu.
„Ovi toaleti vrijedni su posjeta i kada stvarno morate obaviti nuždu – i kada ne morate”, poručili su iz turističke zajednice.
Evgenia Egorova iz Visit Norway izjavila je da je reakcija javnosti bila golema.
„Svijetu treba malo smijeha. Pomislili smo: odgovorimo ljubaznošću i s malo humora”, rekla je.
Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide podsjetio je da Nobelovu nagradu za mir ne dodjeljuje norveška vlada, nego neovisni Nobelov odbor.
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