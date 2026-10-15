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Tragedija u Pakistanu: Deseci učenika poginuli u urušavanju krova škole
Najmanje 27 učenika, od kojih je većina mlađa od 13 godina, i jedan učitelj poginuli su u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Peshawaru, izvijestile su lokalne vlasti, upozorivši da bi broj žrtava mogao rasti.
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Većina stradalih dovezena je mrtva u bolnicu Lady Reading, dok je još 20 osoba ozlijeđeno, izjavio je glasnogovornik bolnice Mohammad Asim.
Privatna škola Al-Khair Education Center nalazi se u četvrti Dir Colony. Spasilačke ekipe radile su na izvlačenju tijela i ozlijeđenih iz ruševina te njihovu prijevozu u bolnice, rekao je vladin dužnosnik Bilal Faizi.
Prema riječima jednog od spasilačkih dužnosnika, krov gornjeg kata urušio se na krov prvog kata zgrade, koji se potom srušio na učenike u učionicama.
"Dosad smo iz ruševina izvukli najmanje 45 djece", izjavio je Iftikhar Khan, dužnosnik okružne hitne službe.
Dodao je da postoje informacije kako je pod ruševinama zarobljeno još djece.
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