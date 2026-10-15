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Tragedija u Pakistanu: Deseci učenika poginuli u urušavanju krova škole

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15. lis. 2026. 09:02
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Parents and residents gather near an ambulance after a school roof collapse in Peshawar, Pakistan, October 15, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS
REUTERS

Najmanje 27 učenika, od kojih je većina mlađa od 13 godina, i jedan učitelj poginuli su u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Peshawaru, izvijestile su lokalne vlasti, upozorivši da bi broj žrtava mogao rasti.

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Većina stradalih dovezena je mrtva u bolnicu Lady Reading, dok je još 20 osoba ozlijeđeno, izjavio je glasnogovornik bolnice Mohammad Asim.

Privatna škola Al-Khair Education Center nalazi se u četvrti Dir Colony. Spasilačke ekipe radile su na izvlačenju tijela i ozlijeđenih iz ruševina te njihovu prijevozu u bolnice, rekao je vladin dužnosnik Bilal Faizi.

Prema riječima jednog od spasilačkih dužnosnika, krov gornjeg kata urušio se na krov prvog kata zgrade, koji se potom srušio na učenike u učionicama.

"Dosad smo iz ruševina izvukli najmanje 45 djece", izjavio je Iftikhar Khan, dužnosnik okružne hitne službe.

Dodao je da postoje informacije kako je pod ruševinama zarobljeno još djece.

Teme
pakistan pešavar poginula djeca urušavanje krova škole zarobljeni

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