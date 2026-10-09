Navi Pillay osvojila Nobelovu nagradu za mir

"Njezina predanost univerzalnim pravnim načelima i njezin čvrsti moralni kompas konstante su u dugoj karijeri. Rođena u obitelji indijsko-tamilskog podrijetla za vrijeme apartheida u Durbanu u Južnoj Africi, Pillay je postala odvjetnica i pravna pionirka, suočena s dubokom strukturnom diskriminacijom, segregacijom i isključenošću", navodi Jørgen Watne Frydnes predsjednik Norveškog Nobelova odbora koji odlučuje o nagradi za mir te dodaje: