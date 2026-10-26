Trump se obrušio na europsku državu: "Us*ana zemlja!"

"Surađujemo s Danskom, dobrom zemljom, lijepom i ugodnom zemljom. Ako netko iz Danske želi doći u našu zemlju, ja sam potpuno za to. Ali moram vam reći, što se tiče Somalije... Dosta mi ih je. Dosta mi ih je. Puno mi je draža Danska. Dance ćemo primiti. Švedska, Norveška... Mislim da ne, jer nisam dobio Nobelovu nagradu, iako sam okončao taj sukob. Zato ne želim nikoga iz Norveške. Ne želim imati nikakve veze s Norveškom”, rekao je Trump.