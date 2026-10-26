"Nisam baš oduševljen"
Trump se obrušio na europsku državu: "Us*ana zemlja!"
Donald Trump u nedjelju navečer izjavio je da je Norveška "užasna”, izražavajući bijes zbog toga što je ponovno ostao bez Nobelove nagrade za mir.
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Unatoč tome što je pokrenuo rat s Iranom i svrgnuo venezuelanskog čelnika, Trump je uporno isticao svoje zasluge u uspostavljanju mira, tvrdeći da je tijekom svojeg drugog predsjedničkog mandata riješio najmanje osam sukoba.
Međutim, Nobelov odbor sa sjedištem u Oslu dvaput ga je zaobišao: 2025. godine nagradu je dodijelio Maríji Corini Machado, istaknutoj predstavnici venezuelanske oporbe, a 2026. južnoafričkoj pravnici Navi Pillay za njezine napore u promicanju mira i međunarodnog prava,prenosi Reuters.
"A što je sa mnom? Dodjeljuju li dvije nagrade? Nisam baš oduševljen Norveškom. Iskreno, Norveška je grozna. Zapravo, Norveška je postala us*ana zemlja”, rekao je američki predsjednik tijekom predizbornog skupa u Port Huronu u Michiganu.
Trump je govorio o imigraciji u Sjedinjene Američke Države kada se osvrnuo na Norvešku i počeo je kritizirati.
"Surađujemo s Danskom, dobrom zemljom, lijepom i ugodnom zemljom. Ako netko iz Danske želi doći u našu zemlju, ja sam potpuno za to. Ali moram vam reći, što se tiče Somalije... Dosta mi ih je. Dosta mi ih je. Puno mi je draža Danska. Dance ćemo primiti. Švedska, Norveška... Mislim da ne, jer nisam dobio Nobelovu nagradu, iako sam okončao taj sukob. Zato ne želim nikoga iz Norveške. Ne želim imati nikakve veze s Norveškom”, rekao je Trump.
Iako Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir 2025. godine, venezuelanska dobitnica uručila mu je svoju medalju tijekom susreta u Bijeloj kući u siječnju ove godine.
„A osoba koja ju je dobila, Maria, bila je jako ljubazna. Rekla je: 'Ne mogu vjerovati da sam je dobila. Ova nagrada trebala bi pripasti predsjedniku Trumpu', i dala mi je svoju Nobelovu nagradu za mir. To je bilo jako lijepo od nje. Zaista lijepo. Neću to zaboraviti. Bilo je jako lijepo”, rekao je Trump.
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