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adaptirano mlijeko

Velike promjene u sastavu dojenačkih formula: Što će biti drugačije?

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N1 Info
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30. lis. 2026. 08:54
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shutterstock_adaptirano mlijeko
Shutterstock

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) predložila je prve izmjene nutritivnih standarda za dojenačke formule u gotovo 30 godina, u sklopu inicijative administracije Donalda Trumpa.

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Predložene promjene odnose se na četiri hranjive tvari: Povećanje minimalnih količina joda i vitamina D te smanjenje minimalnih količina mangana i vitamina A.

Stručnjaci posebno važnim smatraju povećanje udjela vitamina D, koji je ključan za razvoj kostiju i zuba, objašnjava CNN.

Prema procjenama FDA-a, ta bi promjena mogla smanjiti troškove liječenja određenih poremećaja povezanih s nedostatkom kalcija za gotovo 81 milijun dolara godišnje.

Promjene još nisu usvojene, a stručnjaci upozoravaju da bi mogle proći godine prije njihove primjene. FDA nastavlja preispitivati ostale hranjive tvari te provoditi testiranja na kemijske kontaminante u dojenačkim formulama.

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dječja hrana dojenačka hrana fda formula za dojenčad sigurnost hrane vijesti iz svijeta

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