Jednostavan kuhinjski trik
Presolili ste jelo? Spasite ručak uz samo jedan sastojak
Ako ste tijekom pripreme ručka presolili jelo, ne znači da ga odmah treba baciti. Jednostavan trik koji može pomoći u takvoj situaciji jest dodavanje nekoliko kapi limunova soka.
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Ovaj postupak posebno dobro funkcionira kod juha, variva, umaka i jela od povrća. Limun može pomoći uravnotežiti okuse i ublažiti dojam pretjerane slanosti, a da pritom ne promijeni bitno karakter jela, prenosi Klix.ba.
Zašto limun može pomoći kod preslanog jela?
Sol pojačava okus hrane, no kada je ima previše, može nadjačati ostale sastojke. Limunov sok sadrži limunsku kiselinu koja jelu daje blagu kiselost i tako mijenja ravnotežu okusa.
Važno je pritom znati da limun ne uklanja sol iz hrane niti smanjuje njezinu količinu. Ipak, kiselost može ublažiti osjećaj slanosti i učiniti jelo ukusnijim i manje jednoličnim.
Kako pravilno dodati limunov sok?
Najbolje je početi s nekoliko kapi svježe iscijeđenog limunova soka, a zatim kušati jelo. Ako je i dalje potrebno, dodajte još malo, ali postupno kako kiselost ne bi postala dominantna.
U juhu ili varivo limunov sok možete dodati pred kraj kuhanja, dok ga u umake možete umiješati neposredno prije završetka pripreme.
Ovaj trik posebno je prikladan za jela koja se i inače dobro slažu s limunom, poput onih s povrćem, ribom, piletinom ili maslinovim uljem.
Što ako je jelo i dalje preslano?
Ako ste znatno pretjerali sa solju, nekoliko kapi limuna neće biti dovoljno. Tada možete pokušati dodati još neslanih sastojaka, primjerice povrća, krumpira ili tjestenine, odnosno malo vode, ovisno o vrsti jela. Tako ćete povećati ukupnu količinu hrane i smanjiti koncentraciju soli.
Kod kremastih umaka može pomoći i malo vrhnja za kuhanje ili nekog drugog neslanog sastojka koji odgovara receptu.
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