Oglas

UDAR NA RUSKU INDUSTRIJU

VIDEO / Ukrajinski dronovi pogodili veliki ruski petrokemijski kompleks, buknuo požar, zaustavljen željeznički promet

author
Hina
|
15. stu. 2026. 12:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ukrajina, Rusija, rat u Ukrajini, požar
Ilustracija ne prikazuje događaje o kojima se govori u tekstu. | SERGEY BOBOK / AFP / Ilustracija

Ukrajina je dronovima napala i pogodila jedan od najvećih ruskih petrokemijskih kompleksa u Nižnjekamsku, gradu u Republici Tatarstan, objavili su u nedjelju lokalni mediji.

Oglas

Tri su osobe ozlijeđene, priopćilo je regionalno ministarstvo zdravstva. Vlasti nisu navele pojedinosti o tome koje je industrijsko postrojenje pogođeno.

Snimke velikog požara proširile su se društvenim mrežama u Rusiji i Ukrajini. Prema tim izvješćima, požar je izbio u tvornici Nižnjekamskneftehim, u sklopu koje se nalazi i rafinerija nafte.

U odvojenom napadu u Taganrogu na jugu Rusije, pogođena je trafostanica, navode vlasti. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izjavio je da je poginuo glavni inženjer postrojenja.

Zbog oštećenja objekta, koji opskrbljuje električnom energijom i željeznicu, željeznički promet bio je privremeno obustavljen, rekao je Sljusar. Također je izvijestio da su krhotine oborenih dronova pale na automobile, pri čemu su ozlijeđena tri muškarca i žena.

Ukrajina se već više od četiri i pol godine brani od sveobuhvatne ruske invazije. Pritom redovito gađa ciljeve u dubini ruskog teritorija.

Prošlog tjedna zaraćene su strane uz posredovanje SAD-a nastavile pregovore o okončanju sukoba. Međutim, nema naznaka skorog prekida vatre.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dronovi invazija na ukrajinu rat u ukrajini rusija ukrajina vijesti iz svijeta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ