UDAR NA RUSKU INDUSTRIJU
VIDEO / Ukrajinski dronovi pogodili veliki ruski petrokemijski kompleks, buknuo požar, zaustavljen željeznički promet
Ukrajina je dronovima napala i pogodila jedan od najvećih ruskih petrokemijskih kompleksa u Nižnjekamsku, gradu u Republici Tatarstan, objavili su u nedjelju lokalni mediji.
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Tri su osobe ozlijeđene, priopćilo je regionalno ministarstvo zdravstva. Vlasti nisu navele pojedinosti o tome koje je industrijsko postrojenje pogođeno.
Snimke velikog požara proširile su se društvenim mrežama u Rusiji i Ukrajini. Prema tim izvješćima, požar je izbio u tvornici Nižnjekamskneftehim, u sklopu koje se nalazi i rafinerija nafte.
Huge fires are burning at Russia’s Nizhnekamsk oil refinery tonight after a Ukrainian drone attack. https://t.co/fbbLUMxsgf— Woofers (@NotWoofers) November 15, 2026
Refinery in 🇷🇺#Nizhnekamsk 🔥 Panorama view https://t.co/qCkC4yumsW— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) November 15, 2026
U odvojenom napadu u Taganrogu na jugu Rusije, pogođena je trafostanica, navode vlasti. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar izjavio je da je poginuo glavni inženjer postrojenja.
Zbog oštećenja objekta, koji opskrbljuje električnom energijom i željeznicu, željeznički promet bio je privremeno obustavljen, rekao je Sljusar. Također je izvijestio da su krhotine oborenih dronova pale na automobile, pri čemu su ozlijeđena tri muškarca i žena.
Ukrajina se već više od četiri i pol godine brani od sveobuhvatne ruske invazije. Pritom redovito gađa ciljeve u dubini ruskog teritorija.
Prošlog tjedna zaraćene su strane uz posredovanje SAD-a nastavile pregovore o okončanju sukoba. Međutim, nema naznaka skorog prekida vatre.
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