Uskoro kreće ukrajinska protuofenziva? Ovo su četiri moguća scenarija i mete

Nakon što su ostvarile značajan uspjeh u Bahmutu, ukrajinske snage se pripremaju za dugo najavljivanu protuofenzivu, za koju neovisna međunarodna publikacija koja izvještava na ruskom i engleskom jeziku Meduza navodi da bi trebala započeti u nadolazećim danima.

Meduza dalje navodi da potencijalno postoje tri operativna područja na koja bi se ova velika protuofenziva trebala fokusirati.

Jug – Fronta se proteže od delte Dnjepra do Ugledara u oblasti Donjeck. Oružane snage Ukrajine mogu pokušati probiti rusku obranu pokušajem proboja do Azovskog mora ili se mogu pokušati probiti izravno do Krimske prevlake kako bi započeli pripreme za mogući napad na Krim.

Donbas – Malo je vjerojatno da će se ukrajinske oružane snage usuditi izravno napasti Donjeck i njegove satelitske gradove jer bi to moglo rezultirati iscrpljujućim urbanim bitkama. No, možda pokušaju poraziti bahmutsku skupinu ruskih snaga i uglaviti se između Donjecka i Luhanska. Također, Ukrajinci mogu pokušati udariti iz Ugledara u smjeru Volnovahe – i pokriti Donjeck s jugozapada. Ukrajinsko zapovjedništvo pokušalo je izvesti sličnu operaciju u ljeto 2014., ali ju nije uspjelo dovršiti.

Sjever – Ovdje bi Oružane snage Ukrajine mogle pokušati dovršiti ono što nisu uspjele u jesen 2022. – osloboditi Kremenaju i Svatovo i nakon toga pokušati napredovati prema Lisičansku.

Kako bi protuofenziva mogla izgledati? Postoji nekoliko scenarija, a Meduza je navela četiri najizglednija.

1. Ofenziva na Krim

Oružane snage Ukrajine mogle bi zadati glavni udar na zapadu regije Zaporižje i na istoku regije Herson – izravno u smjeru Krima. Uz to, dio snaga bi mogao pokušati prijeći preko Dnjepra. Ta bi ofenziva bila slična onoj j u regiji Harkiv u jesen 2022. kada su se ruske snage povukle.

U ovom današnjem scenariju, plan bi mogao uključivati probijanje ruske obrane od Orehova u regiji Zaporižje i stvaranje nekoliko mostobrana na Dnjepru – kako bi se destabilizirala pozadina ruske skupine i odvukle rezerve.

Ako bi uspjeli u tome, Ukrajinci bi u potpunosti mogli odsjeći rusku opskrbu s Krima, a uz to bi mogli osloboditi Melitopolj i najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižje.

Problem bi moglo predstavljati to što su u području Orehova i u blizini Dnjepra u regiji Zaporižje Ruski konsolidirali najmoćnije linije obrane pa tu zapravo rusko zapovjedništvo i očekuje glavni udar. Također, prelazak Dnjepra bi bio prilično izazovan jer je lijeva rijeka obale vrlo močvarna.

2. Ofenziva na Azovsko more

Ukrajinske trupe mogu zadati glavni udarac u smjeru Mariupolja i Berdjanska. U slučaju pristupa Azovskom moru, oružane snage Ukrajine moći će prekinuti “kopneni most” koji povezuje Rostovsku regiju Rusije s Krimom, zaustaviti rusko brodarstvo na Azovskom moru i dobiti položaji za raketne udare na ciljeve na Krimu američkim projektilima višecijevnog raketnog sustava HIMARS.

Osim što bi ovako poboljšao stratešku poziciju, Kijev bi postigao i važan politički cilj ako oslobodi Mariupolj. Uz to, ukrajinske trupe bi bile pošteđene ruskog proboja zapadno od Donjecka.

Ipak, ovakve ciljeve neće biti lako postići jer su Rusi pripremili snažne obrambene linije u blizini Guljaipolja i Velike Novoselke, odakle se može očekivati glavni udar Oružanih snaga Ukrajine. Uz to, ruske rezerve uočene su i u Mariupolju.

3. Serija ofenziva preko cijele fronte

U teoriji, ukrajinske trupe bi mogle postupiti kao i ruske – organizirati seriju manjih ofenziva na različitim sekrotima fronta, od granice regije Brjansk do Dnjepra kod Hersona.

Glavna prednost ovakvog scenarija bila bi nemogućnost velikog neuspjeha ofenzive. U nekim bi područjima ostvarili lokalni uspjeh, a u nekim bi mogli pokušati razviti uspjeh. Uz to, lakše je upravljati nekoliko brigada nego velikim snagama na cijelom operativnom pravcu.

Glavne nedostatke ovakvog plana već smo vidjeli na primjeru ruske zimske ofenzive – s ovakvim oblikom djelovanja, umjesto jednog velikog neuspjeha, moguće je mnogo malih. Nadalje, tijekom rata ukrajinske postrojbe su prekidale lance opskrbe ruskih snaga, što je bila osnova njihove strategije, a to se ne može napraviti nizom malih napada.

4. Ofenziva u dvije faze

U prvoj fazi Ukrajinci bi izveli napad na sjeveru regija Donjeck i Luhansk, a kada rusko zapovjedništvo iscrpi rezerve u odbijanju ukrajinskih branitelja, Ukrajinci bi onda mogli papasti u Zaporižju. U ovom bi se scenariju ukrajinski prodor kod Bahmuta prošlog tjedna mogao smatrati početkom opće ukrajinske protuofenzive.

Ovakav plan bi funkcionirao u jesen, ali, s druge strane, malo je vjerojatno da će ruske snage ponoviti greške iz jeseni kada su ukrajinske trupe provele prvu uspješnu protuofenzivu.

