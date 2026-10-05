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obožavatelj tenisa

VIDEO / Crnogorski predsjednik papi poklonio reket i spomeno Đokovića. Papa: On je Srbin

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05. lis. 2026. 08:30
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milatović i papa
Ured za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u subotu je bio u posjetu kod pape Lava XIV.

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Milatović je podsjetio da se ove godine obiježava 140 godina od Konkordata između Vatikana i Kneževine Crne Gore te 20 godine od uspostave diplomatskih odnosa između ove dvije zemlje.

"Papa Lav XIV. bio bi prvi papa u povijesti koji bi posjetio Crnu Goru. Tijekom razgovora potvrđeno je prijateljstvo Crne Gore i Svete Stolice, kao i zajednička posvećenost miru, međusobnom poštovanju i dostojanstvu svakog čovjeka", priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.

Milatović je papi uručio teniski reket s crnogorskim državnim simbolima, a prilikom predaje dara, spomenuo je Novaka Đokovića. Papa je na to rekao da je Đoković - Srbin.

Papa Lav nastavio je igrati tenis i nakon što je postao poglavar Katoličke Crkve. 71-godišnji Amerikanac svaki tjedan igra tenis.

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Teme
crna gora jakov milatović papa lav xiv.

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