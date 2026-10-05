obožavatelj tenisa
VIDEO / Crnogorski predsjednik papi poklonio reket i spomeno Đokovića. Papa: On je Srbin
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u subotu je bio u posjetu kod pape Lava XIV.
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Milatović je podsjetio da se ove godine obiježava 140 godina od Konkordata između Vatikana i Kneževine Crne Gore te 20 godine od uspostave diplomatskih odnosa između ove dvije zemlje.
"Papa Lav XIV. bio bi prvi papa u povijesti koji bi posjetio Crnu Goru. Tijekom razgovora potvrđeno je prijateljstvo Crne Gore i Svete Stolice, kao i zajednička posvećenost miru, međusobnom poštovanju i dostojanstvu svakog čovjeka", priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.
Milatović je papi uručio teniski reket s crnogorskim državnim simbolima, a prilikom predaje dara, spomenuo je Novaka Đokovića. Papa je na to rekao da je Đoković - Srbin.
#PapaLeãoXIV recebeu na manhã deste sábado, 3 de outubro, o presidente de #Montenegro 🇲🇪 , Jakov Milatović. 👉🏼https://t.co/ISokOpjk0Q https://t.co/Vhf72pyLLk— Vatican News (@vaticannews_pt) October 3, 2026
Papa Lav nastavio je igrati tenis i nakon što je postao poglavar Katoličke Crkve. 71-godišnji Amerikanac svaki tjedan igra tenis.
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