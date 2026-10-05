VIDEO / Crnogorski predsjednik papi poklonio reket i spomeno Đokovića. Papa: On je Srbin

"Papa Lav XIV. bio bi prvi papa u povijesti koji bi posjetio Crnu Goru. Tijekom razgovora potvrđeno je prijateljstvo Crne Gore i Svete Stolice, kao i zajednička posvećenost miru, međusobnom poštovanju i dostojanstvu svakog čovjeka", priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.