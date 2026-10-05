Što sve trebate provjeriti prije kupnje rabljenog automobila?

Tijekom cijeloga postupka slušajte ima li neobičnih zvukova ili smetnji. Motor podizača koji radi teže od ostalih, pucketanje iz zvučnika ili tipka koja reagira sa zadrškom sitni su znakovi, a bolje ih je uočiti sada nego tjedan dana nakon uplate. Ako nešto ne radi, to još uvijek nije razlog za odustajanje, ali jest tema za razgovor s prodavateljem.