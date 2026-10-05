velik izdatak i odluka
Što sve trebate provjeriti prije kupnje rabljenog automobila?
Kupnja automobila za većinu je ljudi velik izdatak i odluka koja se ne donosi često. Rabljena vozila privlače kupce koji traže nižu cijenu, ali ne žele odustati od pouzdanosti. Razlika između dobre i loše kupnje često se vidi već pri prvom dolasku u salon, prije nego što uopće dođe red na pregovore.
Bivši prodavatelj automobila, koji danas svoja iskustva objavljuje na društvenim mrežama, izdvojio je pet provjera koje kupac obavlja sam. Za njih nisu potrebni alat ni tehničko predznanje, a zajedno daju jasnu sliku vozila koje stoji pred vama.
1. Paljenje motora
Prvi je korak očit. Provjerite pali li se automobil. Prazan akumulator nije nužno znak za uzbunu, osobito ako je vozilo dulje vrijeme stajalo. Ozbiljno se pitanje postavlja tek onda kada se motor ne može pokrenuti ni uz pomoć drugog uređaja. Tada vrijedi doznati zašto vozilo tako dugo stoji neprodano. Ako se motor pokrene uz pomoćni uređaj, vjerojatno je bio samo kraće vrijeme izvan uporabe.
Nakon paljenja ostavite motor da radi i uključite klimatizacijski uređaj. Provjerite puše li i radi li ispravno, na više stupnjeva jačine te u načinu hlađenja i grijanja. Taj se sustav u žurbi rijetko ispituje, a lako ga je zaboraviti kada je vani ugodna temperatura.
Dok motor radi, poslušajte kako zvuči i pogledajte kontrolne žaruljice na instrumentnoj ploči. Prodavatelja slobodno pitajte koliko dugo vozilo stoji na parkiralištu i kada je zadnji put bilo u prometu. Odgovori na ta pitanja daju kontekst svemu ostalome što ćete vidjeti.
2. Elektronika u kabini
Zatim ispitajte sve električne dijelove u unutrašnjosti vozila. Najlakše je krenuti s vozačeve strane i raditi sustavno, tako da nijedna funkcija ne ostane preskočena. Na redu su električni podizači stakala, središnje zaključavanje, zrcala, upravljačke tipke na vratima i volanu te radio i zvučnici.
Svaku funkciju provjerite pojedinačno. Stakla se moraju spustiti i podignuti do kraja, na svim vratima. Središnje zaključavanje ispitajte ključem i tipkom u kabini. Zrcala pomaknite u sve smjerove, a ako vozilo ima grijanje zrcala, uključite i njega.
Tijekom cijeloga postupka slušajte ima li neobičnih zvukova ili smetnji. Motor podizača koji radi teže od ostalih, pucketanje iz zvučnika ili tipka koja reagira sa zadrškom sitni su znakovi, a bolje ih je uočiti sada nego tjedan dana nakon uplate. Ako nešto ne radi, to još uvijek nije razlog za odustajanje, ali jest tema za razgovor s prodavateljem.
3. Vanjska rasvjeta
Prekidačima ispitajte sve vanjske svjetlosne sustave. Na popisu su pozicijska svjetla, kratka i duga svjetla, svjetla za maglu, kočna svjetla, pokazivači smjera sprijeda i straga te sva četiri pokazivača istodobno.
Tu je provjeru gotovo nemoguće obaviti sam iz vozačkog sjedala. Dobro je da uza se imate nekoga tko može stajati vani i potvrditi jesu li sva svjetla ispravna. Ta osoba obilazi vozilo sprijeda i straga dok vi redom uključujete svaki sustav. Kočna svjetla traže pritisak na papučicu kočnice, pa se bez druge osobe jednostavno ne mogu vidjeti.
Rasvjeta izravno utječe na sigurnost i na tehnički pregled, pa se isplati odvojiti minutu više. Prođite popis polagano i redom, umjesto da nasumično okrećete prekidače.
4. Karoserija i gume
Nakon unutarnjih provjera izađite iz vozila i pregledajte karoseriju. Ne morate biti stručnjak da biste primijetili najvažnije. Obratite pozornost na tragove hrđe, lošu reparaturu ili neujednačen lak te na udubljenja i ogrebotine.
Karoseriju pogledajte i iz kuta, tako da svjetlo pada uzduž lima. Razlike u nijansi laka i valovitost površine tada se vide mnogo bolje nego kada stojite ravno ispred vozila. Pregled obavite pri dnevnome svjetlu i na suhom vozilu, jer mokra ili tek oprana karoserija skriva dio pojedinosti.
Zatim slijede gume. Provjerite dubinu gaznog sloja, ravnomjernost istrošenosti i datum proizvodnje, koji se nalazi na bočnoj strani gume. Neravnomjerno istrošene gume dobar su razlog da prodavatelju postavite dodatna pitanja o održavanju. Usporedite i sve četiri gume međusobno, jer razlike među njima govore o načinu na koji se vozilom upravljalo.
5. Ispod poklopca motora
Prije probne vožnje i prije razgovora o cijeni zavirite ispod poklopca motora. I bez tehničkog znanja moguće je uočiti napukla ili istrošena crijeva, tragove masnoće ili curenja te neobičan miris i boju tekućina.
Motorni prostor pregledajte mirno i bez žurbe. Pogledajte gornji dio motora, prostor oko njega i podlogu ispod vozila. Tragovi tekućine na mjestu na kojem je automobil stajao dodatni su podatak koji je lako previdjeti.
Nakon toga ugasite motor i provjerite razinu i stanje ulja. Svježe je ulje čisto i zlatnožute boje, a staro tamno i zamućeno. Stanje ulja jedan je od najbržih pokazatelja koliko se pozornosti posvećivalo redovitom održavanju vozila.
6. Povijest vozila i drugo mišljenje
Provjere u salonu pokazuju kakvo je vozilo danas, ali ne otkrivaju sve što mu se dogodilo prije toga. Zato uz njih obvezno zatražite i provjeru povijesti vozila, neovisno o dojmu koji vozilo ostavlja pri prvom pogledu.
Ako imate mogućnost, na pregled povedite nekoga tko se razumije u automobile. Druga osoba pomoći će i pri provjeri svjetala i pri procjeni onoga što se vidi ispod poklopca motora. Kupnja rabljenog automobila ne mora biti stresna ako znate što tražiti, a poznavanje redoslijeda provjera skida najveći dio nesigurnosti.
Tek nakon svih tih koraka prijeđite na probnu vožnju i pregovore o cijeni. Kupac koji je vozilo prošao ovim redom točno zna što plaća i koje stavke još treba dogovoriti s prodavateljem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare