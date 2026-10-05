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Klasična turšija koja uspijeva svake godine: Recept za hrskavu zimnicu
Turšija je jedna od omiljenih domaćih zimnica, a uz nekoliko jednostavnih trikova povrće će ostati čvrsto i hrskavo mjesecima.
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Paprika, karfiol, mrkva, krastavci i zeleni paradajz najčešći su izbor za klasičnu turšiju, no povrće se može prilagoditi vlastitom ukusu.
Priprema nije zahtjevna, ali važno je koristiti potpuno zdravo i čvrsto povrće, a staklenke dobro oprati i sterilizirati, piše Danas.rs.
Sastojci
Za oko 5 do 6 kilograma povrća potrebno je:
- 2 kg paprika
- 1 kg karfiola
- 1 kg mrkve
- 1 kg krastavaca
- 500 g zelenog paradajza
- nekoliko češnjeva češnjaka
- vezica celera ili listova celera
Za preljev:
- 2 l vode
- 1 l alkoholnog octa
- 100 g soli
- 100 g šećera
- 1 vrećica papra u zrnu
- 2 do 3 lovorova lista
Priprema
Povrće dobro operite i potpuno osušite. Paprikama uklonite peteljke, mrkvu narežite na kolutove, a karfiol razdvojite na manje cvjetove.
Manje krastavce možete ostaviti cijele, dok veće narežite na veće komade. Zeleni paradajz također može ostati cijeli ako je manji.
Staklenke dobro operite i sterilizirajte.
U loncu pomiješajte vodu, ocat, sol, šećer, papar i lovorov list. Zagrijte do vrenja, zatim maknite s vatre i pustite nekoliko minuta da se preljev malo ohladi.
Povrće gusto slažite u staklenke, kombinirajući različite vrste. Između dodajte češnjak i malo celera.
Sve prelijte pripremljenom tekućinom tako da povrće bude potpuno prekriveno. Pritom pokušajte ukloniti veće mjehuriće zraka.
Staklenke dobro zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade. Čuvajte ih na hladnom, tamnom i suhom mjestu.
Turšija će pravi okus dobiti nakon nekoliko tjedana, a najbolje ju je ostaviti da odstoji najmanje mjesec dana prije otvaranja.
Kako da turšija ostane hrskava?
Najvažnije je koristiti svježe i čvrsto povrće. Povrće ne treba prethodno dugo kuhati niti držati na toplom.
Također, svi komadi u staklenci moraju cijelo vrijeme biti prekriveni preljevom. Ako dio povrća ostane iznad tekućine, povećava se mogućnost kvarenja.
Za posebno hrskavu turšiju birajte manje krastavce, čvrste paprike i kompaktne glavice karfiola.
Vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Vrijeme odležavanja: najmanje 3 do 4 tjedna
Količina: oko 5 do 6 kg povrća
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