Klasična turšija koja uspijeva svake godine: Recept za hrskavu zimnicu

Ilustracija: Unsplash

Turšija je jedna od omiljenih domaćih zimnica, a uz nekoliko jednostavnih trikova povrće će ostati čvrsto i hrskavo mjesecima.

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Paprika, karfiol, mrkva, krastavci i zeleni paradajz najčešći su izbor za klasičnu turšiju, no povrće se može prilagoditi vlastitom ukusu.

Priprema nije zahtjevna, ali važno je koristiti potpuno zdravo i čvrsto povrće, a staklenke dobro oprati i sterilizirati, piše Danas.rs.

Sastojci

Za oko 5 do 6 kilograma povrća potrebno je:

2 kg paprika

1 kg karfiola

1 kg mrkve

1 kg krastavaca

500 g zelenog paradajza

nekoliko češnjeva češnjaka

vezica celera ili listova celera

Za preljev:

2 l vode

1 l alkoholnog octa

100 g soli

100 g šećera

1 vrećica papra u zrnu

2 do 3 lovorova lista

Priprema

Povrće dobro operite i potpuno osušite. Paprikama uklonite peteljke, mrkvu narežite na kolutove, a karfiol razdvojite na manje cvjetove.

Manje krastavce možete ostaviti cijele, dok veće narežite na veće komade. Zeleni paradajz također može ostati cijeli ako je manji.

Staklenke dobro operite i sterilizirajte.

U loncu pomiješajte vodu, ocat, sol, šećer, papar i lovorov list. Zagrijte do vrenja, zatim maknite s vatre i pustite nekoliko minuta da se preljev malo ohladi.

Povrće gusto slažite u staklenke, kombinirajući različite vrste. Između dodajte češnjak i malo celera.

Sve prelijte pripremljenom tekućinom tako da povrće bude potpuno prekriveno. Pritom pokušajte ukloniti veće mjehuriće zraka.

Staklenke dobro zatvorite i ostavite da se potpuno ohlade. Čuvajte ih na hladnom, tamnom i suhom mjestu.

Turšija će pravi okus dobiti nakon nekoliko tjedana, a najbolje ju je ostaviti da odstoji najmanje mjesec dana prije otvaranja.

Kako da turšija ostane hrskava?

Najvažnije je koristiti svježe i čvrsto povrće. Povrće ne treba prethodno dugo kuhati niti držati na toplom.

Također, svi komadi u staklenci moraju cijelo vrijeme biti prekriveni preljevom. Ako dio povrća ostane iznad tekućine, povećava se mogućnost kvarenja.

Za posebno hrskavu turšiju birajte manje krastavce, čvrste paprike i kompaktne glavice karfiola.

Vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Vrijeme odležavanja: najmanje 3 do 4 tjedna

Količina: oko 5 do 6 kg povrća