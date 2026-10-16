POLICIJA NAJAVILA ŠOK-GRANATE
VIDEO / Francuska na rubu novih nereda: Prosvjednici žele oživjeti pokret Žuti prsluci
Francuska policija planira oštar obračun s nasilnim prosvjednicima na nacionalnom danu prosvjeda u subotu, dok prosvjednici pozivaju na oživljavanje pokreta Žuti prsluci koji je potresao zemlju 2019. godine, izjavio je u petak ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
Oglas
Nuñez je za televiziju France 2 rekao da će snage sigurnosti protiv izgrednika upotrijebiti šok-granate i gumene metke, jer se vlasti pribojavaju da bi prosvjedi mogli dovesti do blokada, nereda i nasilja.
What a sweet feeling. The Youth in France taking down police officers. https://t.co/NF7u6cicwx— Majuu Alone 🇰🇪 (@jaokojohnmark) October 16, 2026
Očekuje se da će na subotnjim prosvjedima sudjelovati između 70.000 i 140.000 sudionika, a prosvjedi su usmjereni protiv visokih troškova života, cijena goriva, niskih plaća te problema u poljoprivrednom sektoru i vatrogasnoj službi, prema pozivu na prosvjed koji kruži internetom.
Poziv na oživljavanje pokreta Žuti prsluci
Prosvjednici pozivaju na oživljavanje pokreta Žuti prsluci, širokih prosvjeda protiv visokih troškova života i reformske politike predsjednika Emmanuela Macrona.
🇫🇷🚨 #France : TOMORROW IS GOING TO BE A HISTORIC DAY! The yellow vests, the farmers, the unemployed, GEN Z, the high schoolers and the #students will all be together to protest in #Paris 1,00,000+ people will gather tomorrow🇫🇷🚨 Expect Massive Riots Tomorrow🚨🇫🇷 https://t.co/A8xjD1h9cz— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 16, 2026
France protest today😤 https://t.co/naq76qZTKG— 𝙅𝙤𝙮♪✨ (@tiktoktik07) October 16, 2026
Učenici i studenti, koji predvode masovne prosvjede protiv stanja u obrazovnom sustavu, također se namjeravaju pridružiti nacionalnim prosvjedima koji se planiraju već neko vrijeme.
Ljevica optužuje vladu da zanemaruje probleme mladih
Lijevi političari podržali su poziv na demonstracije te se i sami namjeravaju pridružiti prosvjednim povorkama.
Macronova centristička vlada optužuje ljevicu, a posebno lijevu stranku Nepokorena Francuska, za poticanje prosvjeda i nastojanje da se izazove kaos u zemlji uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine.
🇦🇷 Demonstrators in #Argentina clashed with police on Thursday at a major protest in #BuenosAires over budget-slashing President #JavierMilei's higher education spending. As a result of the confrontation, at least 25 people were arrested and eight police officers were injured. Learn more here ⤵️— FRANCE 24 English (@France24_en) October 16, 2026
Ljevica je poručila da vlada ne može biti iznenađena eskalacijom prosvjeda učenika i studenata ako se i dalje oglušuje na probleme koji muče mlade.
Jean-Luc Mélenchon, čelnik Nepokorene Francuske, kandidira se za predsjednika 2027. godine i, prema ispitivanjima javnoga mnijenja, ima dobre izglede za ulazak u drugi krug izbora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas