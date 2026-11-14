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VIDEO / Francusku potresaju prosvjedi: Stotine uhićenih usred sukoba zbog visokih troškova
Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je u subotu diljem Francuske prosvjedovalo oko 106.000 ljudi, uključujući 24.000 u Parizu, tijekom petog tjedna društvenog pokreta.
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Savez sindikata mladih tvrdi da je bilo 200.000 prosvjednika diljem zemlje, od kojih 100.000 u Parizu (u usporedbi s 250.000 diljem zemlje, uključujući 75.000 u glavnom gradu prošle subote).
Francuska policija privela je 219 ljudi tijekom prosvjeda u subotu protiv visokih troškova života people i za bolje obrazovanje, prema ministarstvu unutarnjih poslova.
U Parizu zasad nije bilo većih incidenata, priopćila je policija.
Anti-government protests continue across France, with demonstrations taking place in Paris, Marseille, Lyon pic.twitter.com/OPxv4S7Dkv— Sky News (@SkyNews) November 14, 2026
Napad na novinare u Lyonu
Incidenti su zabilježeni u nekoliko gradova, uključujući Marseille, Grenoble i Lyon. Prosvjednici su palili kante za smeće i gađali policiju raznim predmetima.
U Lyonu je novinarsku ekipu 24-satnog informativnog kanala BFMTV napala skupina prosvjednika, što je zahtijevalo intervenciju policije radi njihove zaštite, izvijestile su lokalne vlasti.
🇫🇷🚨Breaking: In #Grenoble , as elsewhere in #France , an enormous crowd is demonstrating this Saturday, November 14.— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 14, 2026
pic.twitter.com/D0aSq2ohnN
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