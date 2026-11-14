MEMORIJALNI CENTAR U MACLJU
Plenković udovoljio Penavi: Milijun eura za projekt Domovinskog pokreta
U prijedlogu državnog proračuna za 2027. godinu predviđeno je milijun eura za osnivanje Memorijalnog centra za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, projekta na kojem je inzistirao Domovinski pokret (DP), koalicijski partner HDZ-a. Sredstva bi se trebala osigurati iz proračuna Ministarstva hrvatskih branitelja.
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Osnivanje memorijalnog centra, koji se u javnosti često naziva centrom Macelj, bilo je jedan od zahtjeva Domovinskog pokreta za nastavak potpore vladajućoj koaliciji. Vlada je taj zahtjev prihvatila, a financiranje projekta sada je uključeno u prijedlog proračuna za iduću godinu.
Zanimljivo je da se milijun eura za memorijalni centar pojavljuje samo u planu za 2027. godinu, dok u proračunskim projekcijama za 2028. i 2029. nisu predviđena dodatna sredstva za tu namjenu, piše Novi list.
Za projekt već osigurano 150.000 eura
Projekt je već dobio financijsku potporu kroz rebalans državnog proračuna za 2026. godinu, kada je na prijedlog DP-a osigurano približno 150.000 eura. S novim milijunom eura ukupno planirana sredstva za projekt dosegnula bi oko 1,15 milijuna eura.
Uz to, u prijedlogu proračuna za 2027. predviđene su i druge stavke povezane s obilježavanjem žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Za istraživanje i uređivanje ratnih groblja planirano je 122.000 eura, a dodatnih 7.700 eura za obilježavanje obljetnica.
Što bi trebao obuhvaćati memorijalni centar?
Memorijalni centar zamišljen je kao ustanova koja bi se bavila očuvanjem sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, istraživanjem povijesnih događaja i obrazovanjem javnosti.
U Maclju bi se postojeće spomen-područje trebalo razviti u instituciju koja bi, osim održavanja grobišta i spomenika, imala i širu istraživačku i dokumentacijsku ulogu.
Planirani sadržaji uključuju memorijalni prostor posvećen ubijenim i nestalim vojnicima i civilima, dokumentacijski centar za prikupljanje arhivske građe, svjedočanstava i podataka o žrtvama te muzejsko-izložbeni prostor.
Uvrštavanje projekta u državni proračun predstavlja ispunjavanje jednog od političkih zahtjeva Domovinskog pokreta i njegova predsjednika Ivana Penave u okviru suradnje s HDZ-om.
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