SRBIJA RASKIDA UGOVOR
Kushnerov projekt Generalštaba propao: Trumpov zet odustao usred optužbi i istraga
Srbija je u procesu raskida ugovora s tvrtkom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, o "revitaliziranju" prostora bivšeg Glavnog stožera nekadašnje JNA u Beogradu, kojim je predviđena gradnja poslovno-stambenog kompleksa milijunske vrijednosti, objavili su u subotu beogradski mediji.
Srbijansko ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture potvrdilo je Radio-televiziji Srbijie (RTS) da je raskid tog ugovora "u proceduri formaliziranja" i očekuje se da će to biti okončano početkom idućeg tjedna.
Prethodno je tjednik "Vreme", pozivajući se na tvrdnje izvora u Vladi Srbije, objavio da je "ugovor raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja".
Takav ishod podrazumijevao bi da se Srbija neće suočiti s međunarodnom arbitražom i eventualnim plaćanjem penala jer nije ispunila svoj dio dogovora.
Ugovor i dalje tajan
"Slučaj Generalštab" je već skoro dvije godine pod povećalom javnosti nakon što je vlada u svibnju 2024. s tvrtkom Jareda Kushnera "Affinity" potpisala ugovor o "revitalizaciji" kompleksa Glavnog stožera nekadašnje JNA u središtu Beograda, čiji su dijelovi porušeni tijekom višemjesečnog NATO bombardiranja 1999.
Ugovorom, koji još nije objavljen, Srbija je zemljište kompleksa iznajmila na 99 godina, a na prostoru ruševina planirana je gradnja dvije visoke zgrade sa stanovima i hotelima.
Preuređenju objekata tog kompleksa, izgrađenog između 1955. i 1965. godine, koji su zbog svoje arhitektonske vrijednosti zaštićeni kao kulturno dobro, protivile su stručne institucije i organizacije, te srbijanska oporba i civilno društvo.
Tjednik "Radar" je kasnije otkrio da se Srbija obvezala skinuti zaštitu s kompleksa, srušiti postojeće oštećene objekte o svom trošku i ustupiti zemljište bez naknade na 99 godina.
Vasić priznao falsificiranje dokumenata
Prema pisanju tjednika "Vreme" Srbija je, prema ugovoru, imala dvije godine, do svibnja 2026. da učini obećano, inače bi investitor mogao zatražiti naknadu do 50 milijuna eura.
Vlada je kompleksu ukinula status kulturnog dobra u studenome 2024. godine, što je praćeno aferom da je to učinjeno pod pritiskom, dok je Tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK) utvrdilo da je Vlada odluku donijela na osnovu falsificiranog prijedloga.
Goran Vasić, koji je obnašao dužnost direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, priznao je na saslušanju u svibnju 2025. da je falsificirao dokument.
Zbog toga je TOK 15. prosinca te godine podnio optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, tajnice ministarstva Slavice Jelače i čelnika dva resorna zavoda, Gorana Vasića i Aleksandra Ivanovića.
Istog dana je objavljeno da se Kushner povukao iz projekta.
Američke istrage
Prethodno je u Sjedinjenim Državama, u vrijeme izborne kampanje za drugi mandat Donalda Trumpa, pokrenuta istraga o poslovanju tvrtke njegova zeta Jareda Kushnera.
Istragu je pokrenuo senatski Odbor za financije američkog Kongresa, a prema pisanju Glasa Amrike (VOA), demokrat Ron Wyden, koji predvodio istragu, naveo je da su dužnosnici Srbije i Albanije prišli tvrtki "Affinity" s poslovnim prijedlozima za ulaganje.
Wyden, prema tvrdnjma VOA, tražio je i detaljan opis uvjeta svih ugovora između tvrtke "Affinity" i srbijanske vlade o razvoju nekretnina u Srbiji.
Pod povećalom i drugi Vučićevi ugovori
Tadašnji srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pohvalio se u lipnju 2024. da se u Beogradu sastao s Jaredom Kushnerom i na svom Instagramu naveo da je to bila "inspirativna razmjena ideja", te da je gostu pokazao Beograd i "izložio neke od planova za njegov još brži rast".
Vučić i Srpska napredna stranka izgubili su parlamentarne izbore u Srbiji 25. listopada ove godine, a poslije pobjede liste studentskog pokreta očekuje se da će pod povećalom biti brojni ugovori sklopljeni u vrijeme vlasti SNS-a koji se mogu dovesti u vezu s koruptivnim poslovima.
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