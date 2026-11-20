unatoč "primirju"
VIDEO / Izrael zasuo Libanon projektilima: Zračni udari na najmanje 19 gradova
Izraelske snage u četvrtak su napale najmanje 19 gradova i područja diljem Libanona, uglavnom na jugu zemlje, prema dnevnom izvješću o napadima.
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Izrael je izveo zračne napade na tri lokacije, uključujući Al-Qantaru i Al-Shaaru u istočnom planinskom području, dok je 12 lokacija bilo izloženo topničkom granatiranju, piše Drop Site, prenosivši izvještaje novinarke Courtney Bonneau, koja se nalazi u južnom Libanonu.
🇱🇧 Israeli forces attacked at least 19 towns and areas across Lebanon on Thursday, mostly in the south, according to a daily tally. Israel launched airstrikes on 3, including Al-Qantara and Al-Shaara in the eastern mountains, shelled 12, demolished buildings in 6, including Kfar Tibnit and Kounine, and hit Choukin and Nabatieh al-Fawqa with exploding drones, despite the ceasefire.— Drop Site (@DropSiteNews) November 20, 2026
Izraelske snage također su rušile zgrade na šest lokacija, uključujući Kfar Tibnit i Kounine, te napale Choukin i Nabatieh al-Fawqu eksplozivnim dronovima, dodaje se.
Svi napadi izvedeni su unatoč primirju.
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