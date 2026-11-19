Za usporedbu, zimske temperature u Hrvatskoj znatno su blaže, čak i u najhladnijim dijelovima zemlje. U kontinentalnoj Hrvatskoj prosječne siječanjske temperature uglavnom se kreću oko 0 °C, dok su na Jadranu najčešće između 5 i 10 °C. Čak i u planinskim područjima Like i Gorskog kotara, gdje se temperature tijekom zime mogu spustiti ispod −20 °C, hladnoća nije ni približno toliko ekstremna kao u Sibiru. U Ojmjakonu, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, prosječna dnevna temperatura u siječnju iznosi čak −46,4 °C.