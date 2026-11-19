OJMJAKON
Selo u kojem je izmjereno −67,7 °C: To je najhladnije naseljeno mjesto na svijetu
U sibirskom selu Ojmjakonu 6. veljače 1933. godine izmjereno je −67,7 °C, što ga, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, čini najhladnijim stalno naseljenim mjestom na svijetu. Prosječna siječanjska temperatura ondje iznosi −46,4 °C, a u selu živi oko 500 ljudi.
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Ojmjakon se nalazi u Republici Sahi (Jakutiji), na sjeveroistoku Rusije. Temperatura zabilježena 1933. najniža je ikada izmjerena u nekom stalno naseljenom mjestu, zbog čega je selo uvršteno u Guinnessovu knjigu rekorda.
Isti rekord dijeli s gradom Verhojanskom, udaljenim nekoliko stotina kilometara, gdje je, prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO), u veljači 1892. također izmjereno −67,7 °C, prenosi Guardian.
Temperaturna razlika veća od 100 stupnjeva
Ojmjakon ipak nije najhladnija točka sjeverne polutke. WMO taj rekord pripisuje meteorološkoj postaji Klinck na Grenlandu, gdje je 1991. izmjereno −69,6 °C. Najniža temperatura zraka ikada zabilježena na Zemlji iznosi −89,2 °C, a izmjerena je 1983. na antarktičkoj postaji Vostok. Nijedno od tih mjesta nije stalno naseljeno.
Razlika je u tome što je Ojmjakon pravo selo, sa stanovnicima koji ondje žive tijekom cijele godine.
Zime su u Ojmjakonu duge i mračne, no ljetne temperature mogu biti iznenađujuće visoke. U srpnju 2010. godine u selu je zabilježeno 34,6 °C, što znači da razlika između najniže i najviše ikada izmjerene temperature premašuje 100 Celzijevih stupnjeva.
Broj stanovnika godinama se smanjuje. Prema procjeni koju Guinnessova knjiga rekorda navodi za 2018. godinu, u Ojmjakonu je tada živjelo oko 500 ljudi.
Usporedba s Hrvatskom
Za usporedbu, zimske temperature u Hrvatskoj znatno su blaže, čak i u najhladnijim dijelovima zemlje. U kontinentalnoj Hrvatskoj prosječne siječanjske temperature uglavnom se kreću oko 0 °C, dok su na Jadranu najčešće između 5 i 10 °C. Čak i u planinskim područjima Like i Gorskog kotara, gdje se temperature tijekom zime mogu spustiti ispod −20 °C, hladnoća nije ni približno toliko ekstremna kao u Sibiru. U Ojmjakonu, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, prosječna dnevna temperatura u siječnju iznosi čak −46,4 °C.
Ključni podaci o Ojmjakonu
- najniža izmjerena temperatura: −67,7 °C, 6. veljače 1933.
- prosječna siječanjska temperatura: −46,4 °C
- najviša izmjerena temperatura: 34,6 °C, srpanj 2010.
- broj stanovnika: oko 500 (procjena iz 2018. godine)
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