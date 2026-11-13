Iran napao američke vojne ciljeve, stigla prijetnja i Europi: "Ovo je ozbiljno upozorenje"

Do najnovije razmjene napada dolazi u trenutku kada je broj napada na brodove u strateški važnom Hormuškom tjesnacu dosegnuo rekordnu razinu. Prema podacima koje je u petak objavio Lloyd's List, tijekom listopada zabilježeno je 37 napada na plovila, što je najveći mjesečni broj od početka sukoba. Ta organizacija za pomorske informacije navodi da je u studenome potvrđeno još najmanje 14 napada.