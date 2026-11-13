BAHREIN
Iran napao američke vojne ciljeve, stigla prijetnja i Europi: "Ovo je ozbiljno upozorenje"
Iran tvrdi da je napao američko vojno postrojenje u Bahreinu kao znak odmazde "za američki napad". Riječ je o prvom pokušaju napada na vojni objekt u nekoj od zaljevskih država unazad više od dva mjeseca.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je kasnije da su američke snage oborile dvije iranske bespilotne letjelice lansirane prema Bahreinu te da nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete.
"Prije nekoliko sati zračno-svemirske snage Iranske revolucionarne garde, kao odgovor na neprijateljsku zračnu agresiju na komunikacijski toranj u Siriku, napale su i uništile radar za rano upozoravanje agresorske američke vojske u Bahreinu", priopćila je Iranska revolucionarna garda (IRGC), prema navodima poluslužbene novinske agencije Tasnim, dodavši da je "ovo ozbiljno upozorenje" Washingtonu, prenosi CNN.
CENTCOM je odbacio tvrdnju da je Iran pogodio radarski sustav, nazvavši je neistinitom.
Iako su Sjedinjene Američke Države posljednjih tjedana nastavile napadati iranske ciljeve u području Hormuškog tjesnaca, Teheran se od početka rujna uglavnom suzdržavao od napada na američka vojna postrojenja u zaljevskim državama. Umjesto toga, usredotočio se na ometanje pomorskog prometa kroz taj strateški važan prolaz.
"Ne treba nam sporazum"
Iranski napad dogodio se dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjenim Državama više nije potreban sporazum s Teheranom te naredio svojem potpredsjedniku da pozornost usmjeri na druga pitanja.
"Ne treba nam sporazum s Iranom. Ta su vremena odavno prošla! Imamo njihov novac, stotine milijardi dolara, i imamo njihov tjesnac!", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Također, rekao je potpredsjedniku JD-ju Vanceu, zaduženom za vođenje pregovora između SAD-a i Irana, da "svu svoju pozornost u potpunosti usmjeri" na iskorjenjivanje korupcije i kriminala u saveznim državama i gradovima kojima upravljaju demokrati.
Iran je upozorio da neće prihvatiti nastavak pat-pozicije dok se suočava sa snažnim gospodarskim pritiskom zbog oštrih američkih sankcija i pomorske blokade.
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan tvrdi da je vrhovni vođa Modžtaba Hamenei naložio njegovoj vladi da "okonča stanje ni rata ni mira", poručivši mu da "završi" rat sa Sjedinjenim Državama.
Dodao je da Islamska Republika "može dostojanstveno pregovarati i dostojanstveno završiti rat".
Do najnovije razmjene napada dolazi u trenutku kada je broj napada na brodove u strateški važnom Hormuškom tjesnacu dosegnuo rekordnu razinu. Prema podacima koje je u petak objavio Lloyd's List, tijekom listopada zabilježeno je 37 napada na plovila, što je najveći mjesečni broj od početka sukoba. Ta organizacija za pomorske informacije navodi da je u studenome potvrđeno još najmanje 14 napada.
Unatoč napadima, nafta i dalje prolazi kroz tjesnac, a izvoz s Bliskog istoka oporavlja se brže od globalne potražnje za naftom.
Međunarodna agencija za energiju (IEA) priopćila je u petak da tržište nafte "pokazuje prve naznake ponovnog uspostavljanja ravnoteže" te da globalna ponuda nafte prvi put od izbijanja rata s Iranom premašuje potražnju.
Iran je upozorio da bi svaka nova eskalacija rata potaknula znatno širenje njegovih napada, pri čemu bi mete mogli postati američki interesi čak i u Europi.
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